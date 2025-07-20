Українець здобув перемогу достроково, нокаутувавши британця у п'ятому раунді. Цей бій прокоментував промоутер "Динаміта" Френк Воррен, повідомляє 24 Канал із посиланням на Frank Warren's Queensberry Promotions.

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Як Воррен прокоментував реванш Усик – Дюбуа?

Він віддав належне українському чемпіону. Фахівець заявив, що Олександр Усик заслужено домінує у сучасному хевівейті, що вкотре довів.

"Він дуже витривалий. Він досі не зазнав жодної поразки на професійному рингу. Усик – неймовірний боксер. Такі бійці, як він, з'являються рідко – раз на покоління.

Я не хочу чути розмови про те, що він занадто малий для хевівейту. Майк Тайсон не був великим супертяжем, як і Холіфілд, і Девід Хей. Усик вже тривалий час боксує в суперважкій вазі, він адаптувався до цього дивізіону. Ще в нього неймовірний боксерський інтелект", – сказав Воррен.

До слова. Олександр Усик у 2019 році вперше провів поєдинок у надважкій вазі. Всього на його рахунку 24 бої на профі-рингу – всі перемоги (15 нокаутом).

Нагадаємо, що за декілька днів до поєдинку Френк Воррен склав власний рейтинг боксерів. У ньому українець не опинився у списку легенд.