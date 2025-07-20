Украинец одержал победу досрочно, нокаутировав британца в пятом раунде. Этот бой прокомментировал промоутер "Динамита" Фрэнк Уоррен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Frank Warren's Queensberry Promotions.

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Как Уоррен прокомментировал реванш Усик – Дюбуа?

Он отдал должное украинскому чемпиону. Специалист заявил, что Александр Усик заслуженно доминирует в современном хевивейте, что в очередной раз доказал.

"Он очень выносливый. Он до сих пор не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге. Усик – невероятный боксер. Такие бойцы, как он, появляются редко – раз в поколение.

Я не хочу слышать разговоры о том, что он слишком мал для хевивейта. Майк Тайсон не был великим супертяжем, как и Холифилд, и Дэвид Хэй. Усик уже длительное время боксирует в супертяжелом весе, он адаптировался к этому дивизиону. Еще у него невероятный боксерский интеллект", – сказал Уоррен.

К слову. Александр Усик в 2019 году впервые провел поединок в супертяжелом весе. Всего на его счету 24 боя на профи-ринге – все победы (15 нокаутом).

Напомним, что за несколько дней до поединка Фрэнк Уоррен составил собственный рейтинг боксеров. В нем украинец не оказался в списке легенд.