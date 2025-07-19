Накануне битвы за абсолют Усик – Дюбуа мнением об иерархии спортсменов в боксе поделился один из самых известных промоутеров Фрэнк Уоррен. Он принял участие в челлендже, где должен был разделить названных ему боксеров на категории, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Каких боксеров Уоррен считает лучше Усика?

Представителю Даниэля Дюбуа надо было определить бойцов, которые являются хорошими, замечательными и легендарными. И в конце концов он должен был назвать величайшего в истории.

Среди списка был, в частности, и Александр Усик. По словам промоутера, он является "замечательным боксером", но не дотягивает до уровня легендарного.

При этом именно такой статус Фрэнк Уоррен предоставил Тайсону Фьюри, которого украинский чемпион одолел дважды. Что интересно, Майка Тайсона и Леннокса Льюиса он поставил на один уровень с Александром Усиком, а величайшим назвал Мухаммеда Али.

Рейтинг иерархии боксеров по версии Фрэнка Уоррена: смотрите видео

Справка. Александр Усик на профессиональном уровне до сих пор остается непобежденным. Он победил во всех своих 23 боях, нокаутировав соперников 14 раз.

Уже совсем скоро он проведет 24-й поединок, в котором будет драться с Даниэлем Дюбуа. Свой прогноз на эту битву накануне дал Тайсон Фьюри.