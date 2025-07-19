Напередодні битви за абсолют Усик – Дюбуа думкою про ієрархію спортсменів у боксі поділився один з найвідоміших промоутерів Френк Воррен. Він взяв участь у челленджі, де мав розділити названих йому боксерів на категорії, повідомляє 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Яких боксерів Воррен вважає кращими за Усика?

Представнику Даніеля Дюбуа треба було визначити бійців, які є хорошими, чудовими та легендарними. І врешті-решт він мав назвати найвеличнішого в історії.

Серед списку був, зокрема, й Олександр Усик. За словами промоутера, він є "чудовим боксером", але не дотягує до рівня легендарного.

При цьому саме такий статус Френк Воррен надав Тайсону Ф’юрі, якого український чемпіон здолав двічі. Що цікаво, Майка Тайсона та Леннокса Льюїса він поставив на один рівень з Олександром Усиком, а найвеличнішим назвав Мухаммеда Алі.

Рейтинг ієрархії боксерів за версією Френка Воррена: дивіться відео

Довідка. Олександр Усик на професійному рівні досі залишається непереможеним. Він переміг в усіх своїх 23 боях, нокаутувавши суперників 14 разів.

Вже зовсім скоро він проведе 24-й поєдинок, у якому буде битися з Даніелем Дюбуа. Свій прогноз на цю битву напередодні дав Тайсон Ф'юрі.