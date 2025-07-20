Своим мнением относительно победы украинского боксера поделился Леннокс Льюис. Он признался верит ли, что кто-то может нарушить доминацию Александра Усика, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Что сказал Льюис после реванша Усик – Дюбуа?

По словам британца, украинец просчитал "Динамита". Он победил благодаря преимуществу в скорости и технике, не оставив шансов Дюбуа:

"Дюбуа перестарался. Он очень сильно хотел этого боя. Он хотел подойти к Усику, но не смог. Усик отлично двигается, он великий чемпион. Он просчитал Дюбуа. Усик продолжал делать то, что у него получается, особенно против мощных панчеров.

Когда ты пытаешься догнать его, Усика там уже нет. По моему мнению, Дюбуа все еще молод, он, по-прежнему, может вернуться. Это тяжелое поражение, но он все равно способен вернуться".

Также бывший абсолют рассказал, кого считает самым опасным соперником для Усика. По его мнению, никто не сможет одолеть украинца, однако больше всего шансов будет иметь Джозеф Паркер.

Я не вижу, чтобы кто-то в дивизионе сейчас смог победить Усика. Я думаю, что Джозеф Паркер имеет сейчас лучшие шансы одолеть Александра. Я думаю, что они не дадут этот бой Джозефу. Новозеландцу нужен следующий бой, поэтому выведите его в ринг,

– сказал Льюис.

Отметим, что последний раз Джозеф Паркер дрался в феврале против Мартина Баколе. Он одержал уверенную победу нокаутом уже во втором раунде.

К слову. Новозеландец является обязательным претендентом на бой за пояс WBO. Его промоутер уже заявил, что организация санкционировала бой, поэтому он должен состояться или Усик потеряет титул.

Напомним, что Джозеф Паркер уже также отреагировал на победу Александра Усика. Он объяснил, благодаря чему тот победил Даниэля Дюбуа.