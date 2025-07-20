После завершения поединка новоиспеченному абсолюту бросили вызов. С ним хочет подраться эпатажный Джейк Пол, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети шоумена.

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Что сказал Джейк Пол после победы Усика?

Одиозный боксер сначала вышел на ринг и провел с украинцем битву взглядов. Он поздравил Александра Усика с заслуженной победой.

Впоследствии американец опубликовал пост, в котором предложил провести очный бой. Он хочет посоревноваться по правилам ММА.

Поздравляю одного из величайших супертяжеловесов всех времен Александра Усика с грандиозной победой. Я очень уважаю тебя. А теперь давай проведем бой по правилам ММА для всего мира,

– написал Пол.

Битва взглядов Усик – Пол: смотрите видео

К слову. Джейк Пол провел на профессиональном уровне 13 боев. В них он одержал 12 побед, в частности, и над Майком Тайсоном.

Напомним, что ранее победу Александра Усика прокомментировал Фрэнк Уоррен. Он признал величие украинского боксера.