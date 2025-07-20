Украинский боксер Александр Усик провел свой 24-ый поединок на профессиональном уровне. Соперником нашего спортсмена стал британец Даниэль Дюбуа, сообщает 24 Канал.

Как это было Бой Усик – Дюбуа 2: смотреть онлайн-трансляцию реванша за звание абсолютного чемпиона мира

Как Усик нокаутировал Дюбуа?

Ожидалось, что этот бой будет длиться все 12 раундов. По крайней мере, нокаут ожидался во второй половине поединка, Но Усику удалось опровергнуть прогнозы экспертов и любителей бокса.

В первые раунды боксеры присматривались друг к другу, а Дюбуа нередко владел инициативой. Кульминация наступила внутри раунда номер 5.

Даниэль зажал Усика в углу ринга, после чего начались взаимные выпады. Один из них со стороны украинца получился точным, после чего "Динамит" оказался на ринге. Впрочем это был лишь нокдаун.

Как Усик завершил бой с Дюбуа: видео нокаута

Но уже через несколько секунд Усик добил Дюбуа, дважды попав ему в голову. Дюбуа упал на ринг и не успел подняться за 10 секунд.

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Таким образом, Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом мира. Александр вернул себе все пояса в супертяжелом весе – WBA, WBC, WBO, IBO и IBF.