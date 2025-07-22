В ней Александр Усик уже в пятом раунде нокаутировал Даниэля Дюбуа. На победу украинца отреагировал бывший соперник обоих бойцов Энтони Джошуа, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм боксера.
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Как Джошуа отреагировал на триумф Усика?
Британский боксер выразил уважение украинскому чемпиону, опубликовав фото из его раздевалки. Эй Джей обратил внимание на детали и подписал предметы, которые окружали Александра Усика при подготовке к бою:
- чемпионский пояс – наследие
- флаг Украины – идентичность
- иконы – вера
- игрушечный ослик, который является талисманом от дочери – семья
- чтение книги – сосредоточенность
Джошуа поздравил Усика с победой / Скриншот из сторис боксера
К слову. Свой последний бой Энтони Джошуа провел в сентябре 2024 года. Тогда он проиграл Даниэлю Дюбуа нокаутом в пятом раунде.
Напомним, что также на победу Александра Усика отреагировал Тайсон Фьюри. Он в типичном для себя стиле вспомнил две очные битвы с украинцем.