На это событие отреагировал Тайсон Фьюри. Он поздравил новоиспеченного абсолюта и в очередной раз выдал спич о "краже" в его боях с Усиком, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети британского боксера.

Читайте также Усик дал особое имя удару, которым нокаутировал Дюбуа: видео фирменной "плюхи"

Как Фьюри прокомментировал победу Усика?

"Цыганский король" сразу после реванша Усик – Дюбуа опубликовал видео, которое записал во время ночной пробежки. Он заявил, что не согласен с решением судей в двух боях против Усика и намекнул, что хочет провести трилогию.

"Александр Усик фантастически нокаутировал Дюбуа, хорошего молодого парня. Поздравляю обоих мужчин. Усик знает, что есть только один человек, который может его победить. Я делал это дважды раньше, и мир это знает. Меня обманули без вазелина. Но я принял это как мужчина.

Я сейчас не тусуюсь на каком-то там боксерском поединке, а вышел побегать на улицу. Я тот самый, черт возьми, спартанец. Хоть кто бы что не говорил, я выиграл те бои. Гарантированно на 100%. Есть только один настоящий мужчина – это Цыганский король. Давай", – заявил Фьюри.

Фьюри отреагировал на победу Усика: смотрите видео

К слову. В начале июля Тайсон Фьюри сказал, что возвращается в бокс для проведения трилогии с Александром Усиком. Он даже анонсировал, что это произойдет 18 апреля 2026 года на "Уэмбли", однако команды боксеров не подтвердили это, а стадион уже не доступен на эту дату.

Напомним, что Александр Усик после победы назвал нескольких бойцов, с которыми может провести свой следующий бой. Среди них были Тайсон Фьюри и Джозеф Паркер, который также накануне прокомментировал триумф украинца.