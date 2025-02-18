Це довгоочікуваний поєдинок, який обіцяє бути цікавішим, аніж головний двобій вечора боксу в Ер-Ріяді Бетербієв – Бівол. Цікавості зустрічі Дюбуа – Паркер додає факт приїзду у Саудівську Аравію Олександра Усика та його команди. Українець може з'явитись на ринзі.

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Потенційний опонент Усика, з яким він вже зустрічався у рингу

Все через те, що переможець бою Дюбуа – Паркер може стати наступним суперником непереможного чемпіона світу із Сімферополя. Усик може поборотись проти Даніеля чи Джозефа за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Наступним опонентом Усика може стати Даніель Дюбуа, який вже зустрічався із Олександром в одному ринзі. 24 Канал знайомить ближче із "Динамітом", який підкорювався українському боксеру.

Коротка інформація про Даніеля Дюбуа

Країна: Велика Британія

Вік: 27 років

Зріст: 196 сантиметрів

Розмах рук: 198 сантиметрів

Пояс: IBF

Британський боксер переважає свого найближчого опонента за зростом (на 4 сантиметри) та розмахом рук (на 5 сантиметрів). Також Дюбуа молодший за Паркера на 6 років.

Ранній дебют у професіоналах та переможна серія із 15 боїв

Даніель Дюбуа був однією із головних надій британського аматорського боксу.Вже у 14 років Даніель став членом національної команди з боксу. Збірна Великої Британії із боксу очікувала побачити "Динаміта" на першій сходинці п'єдесталу Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Однак не хотів так довго чекати на Ігри та погодився на пропозицію промоутера Френка Воррена перейти у професіонали.

Вже у квітні 2017-го у віці 19 років Дюбуа дебютував на профі-рингу. Від старту Даніель видав затяжну серію із 15-ти переможних поєдинків поспіль.

Цікаво! Лише один із 15 переможних боїв закінчився не достроковою перемогою Дюбуа.

Він не лише оформлював свій рекорд у професіоналах, а й завойовував титули чемпіона Європи за версією WBO, WBO Global, Великої Британії BBBofC British, Співдружності, WBC Silver та WBO International.

Перша поразка у кар'єрі Дюбуа

28 листопада 2020-го року переможця серія на профі-рингу Дюбуа була перервана. Кривдником Даніеля став його земляк Джо Джойс. Британська битва відбулась на "Church House" у Лондоні.

Вже із першого раунду Дюбуа намагався діяти у притаманному для себе стилі, викидавши потужні удари у голову суперника. Натомість Джойс діяв джебом. Така тактика Джо спарцювала у 6-му раунді. Черговий джеб Джойса майже закрив одне око "Динаміта". На цьому Джо не зупинився на продовжив гнути свою лінію, яка оформив дострокову перемогу над Дюбуа.

У 10-му раунді Даніель відмовився продовжувати битву, втративши свої титули та можливість завоювати вакантний титул чемпіона Європи EBU у важкій вазі. Пояс дістався Джо Джойсу, а Даніель Дюбуа зазнав дебютної поразки на профі-рингу.

Відеоогляд бою Дюбуа – Джойс

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5 червня 2021-го року Дюбуа повернувся у ринг після поразки від Джойса. Даніель провів двобій із румуном Богданом Діну. Британець був потужно налаштований на переможне повернення у ринг, так і сталось. Вже у другому раунді Діну був відправлений у нокаут. Дюбуа виграв вакантний титул тимчасового чемпіона WBA у важкій вазі.

До кінця того ж року Дюбуа провів ще один бій. Суперником "Динаміта" став американець Джо Кусумано (29 серпня 2021 року у Клівленді). Глядачі цього поєдинку не змогли насолодитись навіть один раундом. Вже у першій трихвилинці Даніель погасив світло супернику.

Трішки тривалішими були два наступні бої Дюбуа. У червні 2022-го Даніель нокаутував у четвертому раунді іншого представника США Тревора Браяна та виграв титул WBA (Regular). На початку грудня того ж року у третьому раунді відправив у нокаут суперника із ПАР Кевіна Лерена, захистивши пояс.

Брудна гра від Дюбуа, яка зіграла на руку Усику

Така переможна серія, аж ніяк, не злякала Олександра Усика. На той момент український боксер вже володів поясами за версіями WBA (Super), WBO, IBF, IBO, The Ring у хевівейті.

26 серпня 2023-го року Дюбуа розділив один ринг із Усиком. Вже у п'ятому раунді непереможний українець побував на настилі рингу. Щоправда, не через нокдаун, а через удар нижче пояса від Дюбуа. Хоча Даніель та його команда побачили у такому падіння Олександра симуляцію.



Дюбуа вдарив нижче пояса Усика / Фото Getty Images

Суддя дав час відновитись Усику. Такий удар британця по-спортивному розізлив Усика, який почав викидати удари із ще більшою силою. У дев'ятому раунді Олександр відправив Дюбуа у технічний нокаут, завдавши Даніелю другої поразки і поки що крайньої у професійній кар'єрі.

Усик – Дюбуа: відеоогляд бою

Після поєдинку промоутер Дюбуа Френк Воррен запевняв, що вони оскаржуватимуть результат бою, вимагаючи реваншу.

До слова. Після поразки від Усика Дюбуа провів лише один бій, у якому переміг американця Джаррела Міллера. Це був перший поєдинок Дюбуа в Ер-Ріяді.

"Закрив очі" непереможному Хрговича

У перший день літа 2024-го року Дюбуа провів бій за титул тимчасового чемпіона за версією IBF у хевівейті. Суперником британця став непереможний на той момент хорват Філіп Хргович. Початок поєдинку в Ер-Ріяді був за Філіпом. Ініціативу у ринзі Хргович тримав рівно до екватора бою. Після чого першим номером діяв Дюбуа.

Постійні удари по голові Хрговича призвели до розсічень над обома очима хорвата. У сьомому раунді Філіпу було вже складно протистояти супернику, який лише нарощував свій темп. У восьмому раунді суддя вирішив закінчити безжальне побиття Хрговича, сигналізувавши про перемогу Дюбуа технічним нокаутом.

Даніель завдяки перемозі виграв титул тимчасового чемпіона за версією IBF.

Відеоогляд бою Дюбуа – Хргович

Усик звільнив пояс на користь Дюбуа та битва із Джошуа

18 травня 2024-го року Олександр Усик вперше переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті зі 1999-го року після Леннокса Льюїса. Однак у цьому статусі українець пробув недовго. Вже наприкінці червня того ж року Усик свідомо відмовився від поясу IBF заради реваншу із "Циганським королем".

Після чого Дюбуа отримав шанс стати повноцінним володарем поясу IBF. 21 вересня на "Ringdom Arena" в Ер-Ріяді Даніель вийшов у ринг проти Ентоні Джошуа. Для "Динаміта" це був захист титулу.



Дюбуа – Джошуа / Фото Getty Images

Вже у першому раунді колишній чемпіона світу Джошуа сповна відчув силу міцного кулака Дюбуа. Нокдаун для Ей Джея! Наступній раунди теж були за Даніелем, який не давав нормально видихнути земляку.

Побиття Ентоні закінчилось у п'ятому раунді, коли Дюбуа спіймав на зустріч Джошуа. Після чого Ей Джей гепнувся на настил рингу та ще довго не міг відійти від нокауту. "Динаміт" провів успішний захист титулу IBF.

Відеоогляд бою Дюбуа – Джошуа

Це був крайній бій для Дюбуа. Нагадаємо, що Даніель вийшов у ринг після реваншу Усик – Ф'юрі в Ер-Ріяді. Британець публічно викликав українця на реванш, який вдруге здолав Тайсона. Непереможний Усик прийняв виклик "Динаміта", але спершу Дюбуа потрібно перемогти Джозефа Паркера. Наразі статистика Дюбуа складає 22 перемоги у 24 боях (21 – нокаутом) та дві поразки. Але вона точно зміниться 22 лютого!