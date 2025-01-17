Минулий 2024-й рік та 37-річчя Олександра Усика запам'яталось двома "битва століття" проти Тайсона Ф'юрі. У травні українець за роздільним рішенням суддів завдав "Циганському королю" першої поразки у кар'єрі. Усик став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса.

Варте уваги Олександру Усику – 38: найвеличніші перемоги українського чемпіона у ринзі

А вже наприкінці року український боксер вдруге переміг балакучого британця. І знову у повному 12-раундовому бою. Однак тепер Усик тріумфував за одноголосним рішенням усіх трьох суддів – тричі 116-112.

Одразу після оголошення результатів у ринг підійнявся Даніель Дюбуа. Чемпіон світу за версією IBF у хевівейті публічно кинув виклик Олександру, який українець прийняв. 24 Канал до дня народження Олександра Усика зібрав підбірку усіх потенційних суперників непереможного українця.

Даніель Дюбуа



Даніель Дюбуа / Фото Getty Images

Даніель Дюбуа – номер один у списку потенційних суперників Олександра Усика.

Бій проти Джозефа Паркера не завадив Дюбуа кинути виклик непереможному українцю. Даніель хоче взяти реванш за поразку, якої зазнав від Усика у серпні 2023-го. У позаминулому році Усик та Дюбуа вийшли у ринг у польському місті Вроцлав. Бій тривав 9 раундів. Хоча у 5-му раунді Олександр опинився на канвасі. Британець пробив нижче пояса Усика, тому українець відчув шалений біль в області паху.

Ця дія ще більше розізлила Усика, якому знадобилось трішки часу, аби відновитись від удару та болю. Вже у 8-му раунді Олександр розбив ніс "Динаміту", а у наступній трихвилинці поклав Даніеля на канвас. Рефері зупинив бійку та присудив перемогу технічним нокаутом Усику. Тому Дюбуа є, що доводити своєму кривднику.

Щоправда, спершу Дюбуа потрібно захистити свій пояс чемпіона світу за версією IBF у бою проти Паркера, який відбудеться вже 22 лютого 2025-го року в Ер-Ріяді.

Нагадаємо! Усик відмовився від поясу IBF наприкінці червня минулого року. Олександр подарував титул переможцю двобою Даніель Дюбуа – Ентоні Джошуа, у якому переміг "Динаміт". Українець свідомо втратив звання "абсолюта" у хевівейті.

Лише у випадку успішного захисту чемпіонського титулу команда Дюбуа зможе розпочати перемовини щодо реваншу із представниками Усика. Якщо бій таки влаштують, то боксери поб'ються за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Усик зможе повернути собі це досягнення.

Джей Опетая



Джей Опетая / Фото Getty Images

Джей Опетая – єдиний боксер у цьому списку, який не виступає у хевівейті. Австралійський боксер успішно боксує у крузервейті, куди, за інформацією ЗМІ, планує повернутись Усик. Навіть, якщо Олександр зробить цей камбек та понизиться у ваговій категорії, то не все залежить від українця.

Авторитетний промоутер Едді Хірн взагалі заявив, що Опетая є єдиним боксером, який зможе перемогти Усика. Хірн назвав ймовірний термін проведення бою Усик – Опетая.

Опетая стане абсолютним чемпіоном у крузервейті, а потім постарається це повторити у хевівейті. Повірте мені, через 12-18 місяців бій між Джеєм Опетая та Олександром Усиком стане найбільшою класикою в історії боксу,

– заявив Хірн.

Саме Джей спершу доволі тверезо оцінював свої шанси на бій проти непереможного боксера із Сімферополя. Однак гучні заяви про його силу змінили трактування слів Опетаї. Австралійський боксер заявив, що готовий хоч вже провести бій проти Олександра та чекає дзвінка від команди чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у хевівейті.

Усик в одному із інтерв'ю теж не виключив, що у майбутньому проведе бій проти Джея Опетая. Натомість представники ЗМІ порадили австралійцю уникати зустрічі із українцем. Земляк Опетая Джордж Камбосос впевнений, що доля цього можливого двобою залежить виключно від українського бійця.

Відзначимо. 8 січня 2025-го року Опетая брутально нокаутував новозеландця Девіда Ніка у 4-му раунді. Бій відбувся на рідній землі Джея. Джей так сильно влупив суперника, що той втратив свідомість. Опетая захистив титули чемпіона за версією IBF та журналу The Ring у першій важкій вазі.

За спиною Опетая 27 боїв, в усіх здобув перемогу (21 – нокаутом).

Чжан Чжілей



Чжан Чжілей / Фото Getty Images

Першим про можливий бій між Олександром Усиком та Чжаном Чжілеєм натякнув менеджер китайського супертяжа Террі Лейн. Сам боксер миттєво відреагував на слова представника своєї команди. Чжілей запевнив, що готовий побитись проти непереможного українця, але все залежить від бажання Олександра.

Вибір за Усиком. Він непереможний у двох вагових категоріях. Тепер він має зробити свій важливий вибір. Право за ним обирати суперника. Якщо Усик захоче і буде інтерес в організації нашого поєдинку, то я готовий розділити з ним ринг,

– сказав китайський супертяж.

До слова. Чжан Чжілей провів у професіоналах 30 боїв, у яких тріумфував 27 разів (22 нокаути). У його пасиві дві поразки від Філіпа Хрговича та Джозефа Паркера, а також одна нічия у поєдинку із Джеррі Форрестом.

Цікаво, що у ніч проти 2 червня Чжілей знищив у лобовій зустрічі Вайлдера. У 5-му раунді поєдинку 41-річний китайський супертяж повалив Деонтея на канвас рингу та взявся добивати суперника. Рефері вирішив припинити м'ясорубку та зафіксував дострокову перемогу технічним нокаутом Чжану.

Вже 22 лютого 2025-го року боксерські фани побачать черговий бій Чжілея. Китаєць зійдеться у ринзі проти Агіти Кабаєла. Якраз від результату цього двобою залежить, чи будуть шанси у Чжана провести битву із Усиком.

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Мартін Баколе



Мартін Баколе / Фото Getty Images

Наприкінці минулого року Біллі Нельсон, який працює із Мартіном Баколе, назвав боксера, який може завдати першої поразки у кар'єрі Усика. Звісно, коуч виділив свого підопічного. Нельсон впевнений, що Мартін має усі навички та вміння, щоб скинути Усика з трону.

Після таких слів свого тренера "прокинувся" й сам Баколе. Конголезький боксер запевнив, що він ніколи не поб'ється проти українського суперника. Причина – страх Усика. На його думку, Олександр боїться виходити проти нього у ринг після того, як Мартін зупинив Олександра в одному зі спарингів у Дубаї, та навіть заговорив про нокаут.

Усик? Я не думаю, що він погодиться на бій зі мною, тому що я зупинив його в Дубаї в спарингу, він мене боїться після цього. Усик знає, наскільки я хороший… Я кажу правду,

– заявив Баколе.

Цікаво, що Баколе не лише погрожу відірвати голову Усику, а й паралельно кинув виклик Ентоні Джошуа.

Зверніть увагу! За спиною Баколе 22 бої у професіоналах, у яких здобув 21 перемогу (16 – нокаутом). Єдина поки що поразка у житті Мартіна датована 13 жовтня 2018-го року. Тоді конголезець програв американцю Майклу Гантеру. Фіаско Баколе зазнав у двобою за вакантний титул чемпіона за версією IBO Inter-Continental у важкій вазі.

Водночас тренер Баколе назвав наступного суперника свого підопічного. За його словами, Мартін зустрінеться із нігерійцем Ефе Аджагбою.

Деонтей Вайлдер



Деонтей Вайлдер / Фото Getty Images

Ще одним боксером, який згадувався у ЗМІ, був колишній чемпіон світу за версією WBC Деонтей Вайлдер. Цікаво, що саме він був одним із тих, хто говорив про "пограбування" нокауту Усика у 9-му раунді першого бою проти Тайсона Ф'юрі.

Ще взимку 2023-го року американський боксер заявляв, що декілька разів пропонував Олександру зійтись у ринзі. Але за його словами, українець усіляко уникав зустрічі із ним.

У січні 2024-го колишній промоутер Володимира Кличка Том Леффлер запропонував непереможному українцю бій проти Вайлдера. Водночас Леффлер наголосив на нестабільних виступах Деонтея.

Довідка. Деонтей Вайлдер за свою кар'єру на профі-рингу провів вже 48 боїв, у яких здобув 43 перемоги (42 – нокаутом). Також у його пасиві 4 поразки та одна нічия (у першій зустрічі із Тайсоном Ф'юрі).

15 січня стало відомо, коли Вайлдер повернеться у ринг. 26 квітня Деонтей проведе бій проти 36-річного Кертіса Гарпера. Їх зустріч відбудеться у рамках шоу "BLK Prime".

Тайсон Ф'юрі



Тайсон Ф'юрі / Фото Getty Images

Тайсон Ф'юрі вже двічі зустрічався із Олександром Усиком. Вперше це повинно було відбутись у лютому 2024-го. Але бій перенесли в останній момент через травму Тайсона. "Циганський король" отримав серйозне розсічення в одному зі спарингів та не зміг вийти у ринг в лютому.

Тому перша "битва століття" була перенесена на 18 травня того ж року. Боксери видали цікавий 12-раундовий двобій, який міг закінчитись вже у 9-му раунді. Усик був близьким до дострокової перемоги нокаутом, якби фінальний гонг та канати не врятували Тайсона.

Однак перемогу Усик таки здобув, але за роздільним рішенням суддів. Після поразки Ф'юрі негайно активував опцію реваншу.

Важливо! Перша перемога зробила із Усика першого абсолютного чемпіона світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса. Але ще у червні Олександр свідомо позбувся цього високого звання. Українець відмовився від поясу IBF та втратив звання "абсолюта".

Другу "битву століття", на кону якої не стояв титул "абсолюта", світ побачив наприкінці 2024-го року. Хоч боксери й видали бій на 12 раундів, але сама зустріч не була такою цікавою та інтригуючою, як травневий двобій. Усі троє суддів одноголосно віддали перемогу Усику – тричі 116-112.

Усик зірвав усі плани Туркі Аль аш-Шейха, який хотів влаштувати трилогію у протистоянні українця проти Ф'юрі. Хоча сам Тайсон запевняв, що хотів би втретє вийти у ринг проти Олександра. Але чи знайшов би Усик у собі мотивацію на третю битву із Тайсоном Ф'юрі? Навряд.

У січні 2025-го року "Циганський король" раптово оголосив про закінчення кар'єри після двох поразок від Усика. Але багато людей не вірять у те, що Тайсон більше не повернеться у профі-ринг. Адже Ф'юрі вже не вперше вішає рукавички на цвях.