У свої 37 років Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса. Це досягнення підкорилось українському боксеру завдяки перемозі у першому бою проти Тайсона Ф'юрі, який відбувся 18 травня 2024-го року.

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Чемпіонський шлях Олександра Усика

Взагалі минулий рік у житті титулованого боксера був насичений на спортивні події. Вже наприкінці червня 2024-го Усик відмовився від поясу IBF та свідомо втратив звання "абсолюта" у хевівейті. А 21 грудня світ побачив друге протистояння Олександра Усика проти "Циганського короля". І знову на троні опинився український чемпіон світу.

24 Канал присвячує матеріал із найвеличнішими перемогами Олександра Усика до 38-річчя титулованого боксера.

Довідка. За свою кар'єру на профі-рингу Олександр Усик вже провів 23 поєдинки, в усіх здобув перемогу (14 – нокаутом). Український боксер входить у новий 2025-й рік та новий для себе життєвий цикл у статусі непереможного бійця.

2012: переможний гопак на Олімпійських іграх у Лондоні

Розпочнімо із виступів Усика ще до кар'єри у професіоналах. Олімпіада-2012 у Лондоні стала другою у кар'єрі Олександра Усика. У Пекіні українському боксеру не вдалось здобути медаль. Натомість британська земля була фартовою для Усика.

Ігри для Олександра розпочались зі стадії чвертьфіналу, де на нього чекав росіянин Артур Бетербієв. Усик тріумфував у бою проти російського суперника 17:13. Це була вже друга перемога Усика над Бетербієвим за останні два роки. Вперше Олександр принизив цього суперника із Росія у рамках чемпіонату світу-2011, на якому він згодом завоював золоту нагороду.



Усик станцював гопак у ринзі на Олімпіаді-2012 / Фото Getty Images

Вже у півфіналі Ігор-2012 Усик знищив представника Болгарії Тервела Пулєва – 21:5. У бою за "золото" Олександр бився проти італійця Клементе Руссо, якому програв на Олімпіаді-2008 у Пекіні. У Лондоні настав час розплати.

Олександр Усик взяв реванш у Руссо 14:11 та став олімпійським чемпіоном Лондона-2012. Після зустрічі українець прямо у ринзі станцював гопак. А патріотичності цьому танцювальному виступу Усика додавав його образ козака.

Усик став другим українським боксером після Володимира Кличка, який здобув олімпійське "золото".

Зверніть увагу! Відео фінального бою Усика на Олімпійських іграх-2012 у Лондоні можна переглянути – за посиланням.

2013: перша перемога на профі-рингу

9 листопада 2013-го року Усик провів свій дебютний бій на профі-рингу. Першим суперником українця у професіоналах був чотириразовий чемпіон із Мексики Феліпе Ромеро.

Вже зі старту поєдинку Олександр захопив ініціативу у ринзі та домінував над опонентом. Бій тривав лише п'ять раундів. Із кута Ромеро вилетів білий рушник, який сигналізував про припинення бою за ініціативи команди мексиканського бійця. Тренер Феліпе вирішив припинити брутальне побиття його підопічного та зняв із двобою.

Український боксер тріумфально дебютував у професіоналах.

Відеоогляд бою Усик – Ромеро

Цей бій дав поштовх непереможній кар'єрі українського "Кота". Саме таке прізвисько у боксерському світі отримав Олександр Усик.

2014: перемога у першому титульному бою на очах глядачів "Арени Львів"

4 жовтня 2014-го року Усик провів свій перший титульний бій проти Деніела Брюера із Південної Африки. На кону поєдинку стояв вакантний пояс інтерконтинентального чемпіона WBO.

І знову бій українського боксера не відбувся встановлену кількість раундів. Вже із першого раунду українець вдало працював джебом, а по ходу зустрічі до вдалого джеба додався ще й потужний аперкот.

У 7-му раунді Брюер спробував спровокувати Усика, опустивши руки до низу. Таким жестом Деніель сигналізував Олександру активізуватись у своїх діях. За що й поплатився. Зустрічний лівий від Усика відправив південноафриканця у нокаут. Суддя навіть не став дораховувати до кінця та сигналізував про дострокову перемогу українця.

Олександр Усик виграв вакантний пояс інтерконтинентального чемпіона WBO.

Відеоогляд бою Усик – Брюер

2016: перший бій за чемпіона світу (Кшиштоф Гловацькі)

Майже два роки Олександр Усик йшов до свого першого бою за титул чемпіона світу. Перед ним українець здолав Дені Вентера, Андрєя Князєва, Джонні Мюллера та Педро Родрігеса.

17 вересня 2016-го року українець провів двобій у польському місті Гданськ, де побився проти чинного на той момент чемпіона у першій важкій вазі Кшиштофа Гловацького. У суперника українця була перевага рідних трибун, але навіть підтримка польської публіки не допомогла Гловацькому.

Поляк намагався діяти першим номером, але Усик добре рухався рингом та викидав джеб. У інтенсивному темпі боксери провели усі 12 раундів, а переможця зустрічі визначали суддівські записки. У своїх підрахунках судді були одноголосні – 119:109 та двічі 117:111 на користь Усика.

Гловацький втратив титул у своєму другому захисті пояса.

Важливо! Завдяки цій перемозі Усик не лише здобув чемпіонський титул WBO у першій важкій вазі, а й перевершив рекорд самого Евандера Холіфілда. Легендарному боксеру знадобилось до здобуття чемпіонського титулу 12 боїв. Натомість Олександр йшов до свого статусу чемпіона світу 10 поєдинків, тобто на два двобої менше. Боксер із Сімферополя досягнув своєї цілі.

Відеоогляд бою Усик – Гловацький

2018: абсолютне чемпіонство у крузервейті

2018 рік був дуже продуктивним для Олександра Усика. Український боксер провів два бої та об'єднав чотири титули важкого дивізіону. 27 січня Олександр зустрівся із латвійцем Майрісом Брієдісом. Поєдинок відбувся у Ризі, на очах рідних уболівальників Брієдіса.

Бій тривав усі 12 раундів. Один із суддів нарахував нічию 114-114, а два інші рефері були на боці Усика – двічі 115-113.

Відеоогляд поєдинку Усик – Брієдіс

Тріумф українця у Москві

Наступним суперником Усика став росіянин Мурат Гассієв. Їх очна битва була запланована на 11 травня. Але у квітні Олександро тримав травму, яка не дозволила двобою відбутись у зазначений термін. Зустріч перенесли на 21 липня того ж року. Зі старту бій повинна була прийняти Саудівська Аравія, але через перенесення поєдинку країна була не готова до проведення битви.

Тому бій Усик – Гассієв відбувся на стадіоні "Олімпійський" у Москві. Цей поєдинок українця, як і минулий двобій, тривав усі встановлені раунди, а переможця зустрічі визначали судді. Усі судді одноголосно віддали перемогу Усику – 120-108 та двічі 119-109.

Після цієї перемоги у колекції Усика додались чемпіонські пояси WBA та IBF. Олександр став абсолютним чемпіоном світу з боксу.

Усик – Гассієв: відеоогляд бою

До слова. Олександр Усик став четвертим абсолютним чемпіоном світу з чотирма титулами після Бернарда Гопкінса, Джермейна Тейлора і Теренса Кроуфорда.

2019: переможний перехід у хевівейт

Між об'єднанням титулів та переходом у хевівейт Усик провів лише один бій. Олександр зустрівся із британцем Тоні Белью. Двобій відбувся 10 листопада 2018-го року. Це був вже третій поєдинок українця за рік. Після семи раундів перевагою за очками лідирував Белью, але вже у 8-му раунді Белью побував у нокауті.

Усик поставив "хрест" на кар'єрі британця, який після бою оголосив, що вішає рукавички на цвях.

Коли Усик здобув усе, що тільки міг у крузервейті, Олександр вирішив продовжити підкорювати інший дивізіон. Свій перший бій у хевівейті українець повинен був провести проти Карлоса Таками із Камеруну. Але бій перенесли. Причина – травма українського боксера. Їх зустріч перенесли на 12 жовтня, але тоді вже Такам вирішив відмовитись від бою проти Усика.

Велика зміна суперників

Такама повинен був замінити Тайрон Спонг, але за декілька днів до поєдинку провалив тест на допінг. У терміновому порядку організатори вечора боксу шукали вже третього суперника для українця, і знайшли. Усик вийшов у ринг проти Чазза Візерспуна, якого вже тоді називали ветераном боксу. На момент бою американському боксеру вже виповнилось 38 років.



Бій Усик – Візерспун / Фото Getty Images

Бій Усик – Візерспун тривав лише сім раундів. Команді досвідченого американця складно було дивитись на страждання свого підопічного. Тому після 7-го раунду вони відмовились від продовження двобою. Ось так 38-річний ветеран боксу розпочав переможний шлях Усика у новій вазі. Олександр став обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO.

Відеоогляд бою Усик – Візерспун

Двобій проти Усика став останнім у професійній кар'єрі Чазза Візерспуна.

2021-2022: чемпіонство вже у двох вагових категоріях

У наступному бою Усик здобув перемогу за рішенням суддів над Дереком Чісорою. Однак більша увага боксерської спільноти була прикута до першої битви Олександра проти іншого британця Ентоні Джошуа. На момент бою, який відбувся у вересні 2021-го року на футбольному стадіоні Тоттенхема, Ей Джей володів чемпіонськими титулами WBA (Супер), IBF, WBO та IBO у важкій вазі.

Усик дав солідний бій Джошуа, який перед боєм був фаворитом поєдинку. Боксери відбоксували усі 12 раундів, а суддівські записки були усі на користь українця – 117-112, 116-112 та 115-113. Усик сенсаційно переміг Ентоні та відібрав усі пояси британця.

Усик – Джошуа: відеоогляд першого бою

Влітку 2022-го року Джошуа отримав шанс взяти реванш в Усика. Ентоні навіть вдалось у першому чемпіонському раунді (9-му) потрясти українця. На секунду здалось, що це кінець для Олександра. Але Усик увімкнув увесь свій український дух та зумів продовжити двобій, переломивши хід зустрічі на свою користь. У підсумку – 116-112; 115-113 та 113-115 на користь Усика за роздільним рішенням суддів.

Відеоогляд реваншу Усик – Джошуа

Довідка. у 2023-му році Усик провів бій проти Даніеля Дюбуа, у якому українець достроково переміг "Динаміта" у 9-му раунді.

2024: дві "битви століття" із Ф'юрі та статус "абсолюта" у хевівейті

Якраз після перемоги над Дюбуа на Усика чекай найбільший поєдинок у його кар'єрі – бій за звання "абсолюта" у хевівейті проти Тайсона Ф'юрі. Команди вдарили по руках та домовились про проведення бою на лютий 2024-го. Однак за декілька днів до поєдинку із розташування Тайсона надійшли шокуючі новини. Ф'юрі отримав серйозне розсічення під час одного зі своїх спарингів та не зможе побитись із Усиком у встановлений термін.

Багато хто вбачав у такій травмі "Циганського короля" хитрощі, аби отримати додатковий час на підготовку проти українського "Кота".

Їх зустріч перенесли на 18 травня. Другого перенесення поєдинку не було. Цього разу британець підійшов до першої "битви століття" без ушкоджень. Перед боєм британець відзначався одіозними заявами про перемогу та нокаут для українця. Ці слова "Циганського короля" так і залишились на рівні гучних балачок.



Перший бій Усик – Ф'юрі / Фото Getty Images

Вже у 9-му раунді Усик міг оформлювати дострокову перемогу. Рефері відрахував Тайсону нокдаун. Лише канати та фінальний гонг про закінчення трихвилинки врятували Ф'юрі від поразки. Боксери довели зустріч до усіх раундів. Тому усі чекали на підрахунки суддів. Вони розділились у своєму рішенні – 114-113, 113-114 та 115-112 на користь боксера із України.

Олександр Усик відібрав у Тайсона Ф'юрі пояс WBC та став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Він став першим "абсолютом" у цьому дивізіоні із 1999-го року після Леннокса Льюїса.

Відеоогляд першого бою Усик – Ф'юрі

21 грудня минулого року Тайсон отримав шанс на реванш. Щоправда, на кону другого бою вже не стояло звання "абсолюта" у хевівейті. Адже наприкінці червня Усик свідомо відмовився від поясу IBF, подарувавши його переможцю бою Даніель Дюбуа – Ентоні Джошуа, у якому переміг "Динаміт".

Відтак Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу у цьому дивізіоні. Попри це боксери вдруге за рік вийшли в один ринг. Реванш, як і перший двобій, відбувся у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Боксери знову подарували прихильниках боксу повний 12-раундовий двобій. Якесь дежавю відчули поціновувачі боксу.



Реванш Усик – Ф'юрі / Фото Getty Images

Але цього разу була одна важлива відмінність. Судді одноголосно віддали перемогу Усику – тричі 116-112. Олександр провів успішний захист своїх титулів та зруйнував плани шейхів щодо трилогії.

Відеоогляд реваншу Усик – Ф'юрі