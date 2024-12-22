В ніч з 21 на 22 грудня в Саудівській Аравії відбувся гучний вечір боксу. Хедлайнером події став поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, повідомляє 24 Канал.

Як це було Усик – Ф'юрі: онлайн-трансляція грандіозного реваншу

Бій після абсолюту

У травні українець та британець вже зустрічались один з одним. Тоді на кону стояло звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, якого у цій категорії не було з 1999 року.

Тоді всі пояси зміг зібрати Леннокс Льюїс, а тепер ним став наш земляк. Усик зміг здобути перемогу роздільним рішенням суддів, а у 9 раунді навіть відправив Ф'юрі у нокдаун.

Тож недивно, що перед обов'язковим реваншем саме Усика вважали фаворитом. Проте схильність Туркі Аль аш-Шейха до Ф'юрі змусила сумніватися у такому розкладі сил. Та і сам Тайсон був сповна налаштований поквитатися за першу поразку у своїй кар'єрі профі.

Старт за Ф'юрі

Після ефектного виходу на ринг Тайсон як зазвичай намагався провокувати українця. Перший раунд був скоріше розвідкою. тоді як з другого Тайсон почав перехоплювати ініціативу.

Британець давив своїми габаритами та кілька разів неприємно влучив у корпус Усика. Олександр майже не атакував до 4 раунду, але з другої чверті бою українець почав діяти впевненіше.

Особливо класно Усик влучав у 4 та 6 раундах, коли Ф'юрі на мить відкривав обличчя. Українцю важливо було протриматися до 7-8 раунду, коли Тайсон мав фізично ослабнути. Принаймні така стратегія спрацювала у першому бою.

Вдала гра на очки

І цього разу наш боксер також зміг протриматися. У першій зустрічі важливу роль зіграв нокдаун, але цього разу Ф'юрі не дозволяв супернику так багато влучати.

Тим не менш Олександр вчинив розумно та почав працювати на очки, а не нокаут. Після десятого раунду українець багато влучав по обличчю "Циганського короля" та дотримався до завершення всіх 12-ти раундів.

Судді одностайні

У підсумку другий судді віддали перемогу Олександру Усику. При цьому українець тріумфував одностайним рішенням суддів, всі троє арбітрів встановили рахунок 116:112.

Таким чином наш земляк захистив пояси WBA, WBC та WBO. Наразі Усик не є абсолютним чемпіоном, адже раніше він звільнив його для переможця бою Дюбуа – Джошуа.

Переможцем став перший. Зрештою тепер Даніель має намір зійтись у рингу із Усиком, щоб знову визначити абсолютного чемпіона світу. У 2023 році Олександр нокаутував британця у дев'ятому раунді.