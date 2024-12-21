Вперше боксери провели очну битву 18 травня 2024-го року. Тоді перша зустріч була вимушено перенесена із лютого та травень. Все через розсічення Тайсона Ф'юрі, яке він отримав за декілька днів до дати двобою, повідомляє 24 Канал.

До теми Усик – Ф'юрі: дата пекельного бою, прогноз і де дивитися головний реванш 2024 року

Шанс для Ф'юрі після поразки

Навіть ці додаткові місяці на підготовку не допомогли Тайсону перемогти Усика. Бій тривав усі 12 раундів, а тріумфатор "битви століття" визначали суддівські записки. Судді розділились у своєму рішенні, але присудили перемогу Олександру. Усик відібрав пояс WBC, яким володів Ф'юрі, та став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса.

Тепер настав час реваншу, у якому "Циганський король" хоче завдати Усику поразки нокаутом.

Зверніть увагу! На кону реваншу Усик – Ф'юрі не буде стояти титул "абсолюта". Наприкінці червня Олександр відмовився від поясу IBF та втратив статус абсолютного чемпіона світу. Тепер цим титулом володіє Даніель Дюбуа. На кону стоятимуть пояси українця, а переможець отримає унікальний титул, який присвячений 50-річчю бою Мохаммед Алі – Джордж Форман.

Де дивитись реванш

Офіційним транслятором реваншу Усик – Ф'юрі у світі буде стрімінгова платформа DAZN. Також у прямому ефірі вечір боксу із Ер-Ріяді покаже медіасервіс MEGOGO. Передматчева студія стартує 21 грудня о 20:00 (за київським часом).

Перегляд буде доступний підписникам за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Трансляцію можна буде знайти в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт" на каналі "MEGOGO Гонг".

Головний бій вечора боксу Усик – Ф'юрі розпочнеться 22 грудня близько 01:00 ночі (за київським часом). Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію реваншу. Будуть опубліковані усі найважливіші моменти зустрічі, а також повний відеоогляд бою після закінчення.