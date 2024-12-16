Якщо перший бій, який закінчився перемогою Олександра Усика, викликав феноменальний фурор у світі боксу, то реванш привертає до себе ще більше уваги зі сторони уболівальників. Усі хочуть побачити, чи вдасться Тайсону Ф'юрі взяти реванш в українського чемпіона світу. 24 Канал зібрав в анонс зустрічі усе найцікавіше: що діється перед поєдинком, підготовку боксерів до реваншу, очікування, прогноз та де ж дивитись довгоочікуваний бій Усик – Ф'юрі 2.

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Хід першого бою Усик – Ф'юрі

Перша зустріч між Усиком та Ф'юрі, яку називали "боєм століття", відбулась 18 травня (в Україні у ніч на 19 травня). Поєдинок відбувся у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перед боєм було багато гучних заяв від Тайсона Ф'юрі, які не втілили у реальність вже на ринзі.

Нагадаємо! Перший бій Усик – Ф'юрі був запланований ще на лютий 2024-го. Однак в останній момент зустріч була перенесена через травму Тайсона. Британець отримав розсічення над оком. Тому двобій перенесли на декілька місяців. Хоча багато хто у такому ушкодженні "Циганського короля" вбачали хитрість, аби мали більше часу на підготовку до зустрічі.

Олександр був краще готовим до бою та рухливішим на ринзі. Вже у 9-му раунді зустріч могла бути достроково завершена. Ф'юрі отримав порцію потужних ударів через руку від Усика. Тайсон почав хитатись та вперся на канати. Лише вони та гонг врятували "Циганського короля" від нокауту.

Тайсону вдалось відновитись та провести увесь 12-раундовий шлях. Тому переможця бою за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті визначали суддівські записки. За роздільним рішенням суддів із рахунком 115:112, 114:113 та 113:114 перемогу здобув Усик.

Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті з 1999-го року після Леннокса Льюїса. Щоправда, в епоху Льюїса не було пояса WBO, тому він об'єднав титули за версіями WBA, WBC та IBF.

Що на кону реваншу

Якщо у першому бою Усик забрав пояс WBO, якого йому так не вистачало для статусу "абсолюта" у хевівейті. Однак у реванші Тайсон не зможе поборотись за звання абсолютного чемпіона світу. Адже український боксер звільнив титул IBF у хевівейті, відтак втратив звання абсолютного чемпіона світу.

Тому на кону реваншу стоятимуть усі пояси Усика.

Підготовка боксерів до бою-реваншу

Усик розпочав підготовку до другої зустрічі проти Ф'юрі ще у вересні. Двері тренувального табору українець відкрив в іспанській Валенсії. Натомість Тайсон пізніше почав готуватись до реваншу – у середині листопада. "Циганський король" обрав для тренувального табору сонячну Мальту.

Ф'юрі розпочав підготовку до бою: дивіться відео

Готуватись до другого бою Тайсону допомагає казах Жан Кособуцький.



Ф'юрі та Кособуцький / Фото з інстаграму Тайсона

Поки Тайсон розкидається гучними заявами про нокаут для Усика, український чемпіон світу приймає почесних гостей у своєму тренувальному таборі. Вкінці листопада Олександр зустрівся зі своїм земляком Олександром Хижняком, який влітку цього року став олімпійським чемпіоном у Парижі.



Хижняк у таборі Усика / Фото з інстаграму боксера

Трішки пізніше у таборі українського чемпіона світу об'єднались боксери, які володіли статусами

"абсолютів" – Олександр Усик та Леннокс Льюїс.



Льюїс у таборі Усика / Фото з інстаграму Олександра

Цікаво, що обидва боксери закінчили в один день підготовку у своїх тренувальних таборах – 12 грудня.Після чого вирушили у Саудівську Аравію.

Розклад медіатижня перед реваншем Усик – Ф'юрі

17 грудня, 19:00. Урочисте прибуття;

18 грудня, 18:00. Відкрите тренування;

19 грудня, 17:00. Пресконференція;

20 грудня, 19:00. Церемонія зважування.

Прогноз Favbet

Олександр Усик продовжує бути фаворитом реваншу перед самим поєдинком. На перемогу українця коефіцієнт трішки виріс до 1,62. Натомість на перемогу Ф'юрі трішки впав – 2,35.

Чи відбудеться бій встановлену кількість раундів? Так – 1,70, ні – 2,15.

Різні результати поєдинку:

Дострокова перемога Усика – 3,80

Нічия – 15 ;

; Перемога Ф'юрі за очками – 4,80 ;

; Звитяга Усика за очками – 2,65 ;

; Дострокова звитяга Тайсона – 4,50.

У Favbet схиляються до того, що жоден із боксерів у реванші не побуває у нокдауні. Та все ж, якщо й буде нокдаун, то більше шансів опинитись на настилі рингу у британця – 2,20. А на нокдаун Усика – 2,75.

Де дивитись другу "битву століття" Усик – Ф'юрі

Офіційним транслятором реваншу Усик – Ф'юрі у світі буде стрімінгова платформа DAZN. Українцям за перегляд бою потрібно буде заплатити 884 гривні. До цього всього ще й потрібно буде придбати підписку на медіасервіс, яка вартує ще 370 гривень.

Буде в українських фанатів боксу й інший спосіб переглянути реванш. Медіасервіс MEGOGO домовився із DAZN та буде транслювати двобій у прямому ефірі.

Зверніть увагу! Головний бій вечора боксу в Ер-Ріяді Усик – Ф'юрі розпочнеться за київським часом у ніч із 21-го на 22-ге грудня.

Перегляд буде доступний підписникам за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Трансляцію можна буде знайти в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт" на каналі "MEGOGO Гонг".