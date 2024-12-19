Боксери битимуться за три головних титули WBC, WBO та WBA. Переможець бою також отримає унікальний пояс присвячений історичній події, повідомляє 24 канал із посиланням на TNT Sports.

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Унікальний пояс від WBC

Маурісіо Сулейман, президент WBC, продемонстрував унікальний пояс, який отримає переможець реваншу Усик – Ф'юрі. Пам'ятний пояс присвячений 50-річчю "Гуркоту в джунглях".

Легендарний поєдинок відбувся у жовтні 1974 року в республіці Заїр, яка нині стала Демократичною республікою Конго. Тоді Мухаммед Алі нокаутував Джоржда Формана у восьмому раунді.

Унікальний пояс для переможця реваншу Усик – Ф'юрі: дивіться відео