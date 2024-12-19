Олександр Усик серйозно ставиться до бою з Тайсоном Ф'юрі. Чемпіон світу у надважкій вазі з іронією звернувся до свого опонента, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN Boxing.

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Думки Усика щодо реваншу з Ф'юрі

На пресконференції Олександр Усик сказав, що наразі дуже забагато розмов. На його думку, 21 грудня на боксерському рингу все буде інакше.

Він зазначив, що буде все набагато серйозніше. Український чемпіон також не забув звернутись до Тайсона Ф'юрі та "підтримати" його перед поєдинком.

Зараз це шоу, камери – але 21 грудня все буде дуже серйозно. Тайсоне, не бійся, я не залишу тебе на одинці,

– сказав Усик.

Тайсон Ф'юрі також прокоментував майбутній поєдинок з Олександром Усиком. Британець кардинально змінив ставлення до бою та висловив впевненість у своїй перемозі.