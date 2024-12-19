Тайсон Ф'юрі поділився планами на другий поєдинок з Олександром Усиком. "Циганський король" зухвало поставився до українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN Boxing.

Читайте також Мене це не цікавить, – Ф'юрі розповів, чи буде продовжити кар'єру після реваншу з Усиком

Ф'юрі про реванш

Тайсон Ф'юрі розповів про своє ставлення до реваншу з Олександром Усиком. Британський боксер зазначив, що у поєдинку буде дуже багато болю.

"Циганський король" пригадав перший поєдинок, зазначивши, що тоді він був розслаблений, багато жартував та говорив. Однак, 21 грудня, все буде інакше, він сповнений серйозності.

У суботу ввечері я нароблю довбаної шкоди. Просто дивіться, як я буду виконувати свою роботу з цим дурником,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що реванш Усик – Ф'юрі відбудеться вже в цю суботу 21 грудня на Kindom Arena в аравійському Ер-Ріяді. В Україні найочікуваніший бій року транслюватиме відеосервіс Megogo.