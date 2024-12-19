Для "Циганського короля" цей реванш проти Олександра Усика стане 37-м у професіоналах. Тайсон Ф'юрі відверто дав зрозуміти, чи чекати його ще на ринзі після другого бою проти українського чемпіона, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Чи продовжить Тайсон кар'єру

Британський боксер зізнався, що попри вік (36 років) продовжує отримувати задоволення від боксу та усього процесу, який його оточує. Тайсон вже навіть назвав свого потенційно наступного суперника, з яким може зійтись у ринзі після реваншу з Усиком.

Мене це не цікавить. Розмови про завершення кар'єри – для дурнів. Я продовжую отримувати насолоду від боксу, від виходу в ринг, від підготовки до поєдинків. Мені це все подобається. Інакше я б не робив це у 36 років. Далі я готовий битися з Джошуа, але тут все залежить від нього. Хто знає, що він хоче? Особисто я вмотивований продовжувати,

– заявив Ф'юрі.

Нагадаємо, що Тайсон пригрозив Усику закінчити його кар'єру у реванші 21 грудня. Олександр реагує на такі заяви британця дуже спокійно та запевняє, що готовий до бою-реваншу.