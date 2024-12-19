Донька головнокомандувача УПА Марія Шухевич подарувала славетному боксеру родинну вишиванку. Історичний символ України виконаний за ескізами сімейних фотоспогадів родини Шухевичів, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал "ПравдаТУТ Львів".

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Пам'ятний презент для Усика

Але на цьому подарунки для Олександра Усика не закінчились. Також боксеру передали шапку Петлюрівку, яку Усик одразу вже встиг приміряти.

Усик отримав подарунок від родини Шухевича: дивіться відео

Нагадаємо, що подібні подарунки для Усика вже стали хорошою традицією. Напередодні перенесеного першого бою проти Тайсона Ф'юрі, який відбувся 18 травня 2024-го року, Олександр отримав дуже цінну вишиванку.

Особлива вона тим, що на її спині було зображення військовополоненого Олександра Мацієвського, якого окупанти розстріляли після слів "Слава Україні". Поряд зі світлиною Героя України був напис "Слава Україні" та рядки, які боксер присвятив страченому військовому.

Такі подарунки точно додають сили українському чемпіону. Вже 21 грудня Усик вдруге за цей рік спробує завдати поразки "Циганському королю". В Україні цей реванш покажуть у ніч на 22-ге грудня, близько 01:00. Бій у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс MEGOGO.