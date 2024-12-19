Перший двобій між Усиком та Ф'юрі, який відбувся 18 травня 2024-го року, закінчився рішенням суддівських записок. Судді розділились у своїх підрахунках, але присудили перемогу українському боксеру.

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Звідки пішло прізвисько Тайсона Ф'юрі

Олександр Усик став першим із 1999-го року після Леннокса Льюїса абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Натомість Ф'юрі нічого не залишалось, як активувати опцію реваншу, яка була прописана у контракті протистояння. Тепер цей час настав!

Напередодні реваншу "Циганський король" розкидається гучними заявами про перемогу у реванші та запевняє, що поставить "хрест" на кар'єрі Усика. Олександр би посперечався із Тайсоном, але дуже спокійно реагує на слова британця.

У своїх заявах Ф'юрі називає Усика "кроликом". Натомість у коментарях Олександра часто фігурує прізвисько "Жадібне пузо". Прихильники боксу часто називають Тайсона Ф'юрі "Циганським королем". Звідки ж пішло це прізвисько? Розбираймось...

Тут слід заглибитись у дитинство Тайсона. Ф'юрі народився у місті Вілмслоу (графство Чешир, Велика Британія) у родині нащадків ірландських "мандрівників". Ф'юрі та його сім'я справді жили у будинку на колесах, але це єдиний факт, який поєднував його із справжніми циганами, повідомляє 24 Канал.

Оце так! Тайсон Ф'юрі взагалі міг померти ще після народження. Британець був недоношеним, тому народився із дуже малою вагою. Через це лікарі не давали майбутньому боксеру жодних шансів на життя. На щастя, найгірші прогнози медиків не справдились, а бокс отримав нову світовому зірку у ринзі.

На початку своєї кар'єри Тайсон поєднував виступи за дві країни – Ірландію та Велику Британію. Чим викликав гнів фанатів із обох країн та навіть був жертвою расизму. На аматорському рівні Тайсон провів 34 бої, у яких здобув 30 перемог (26 – нокаутом). У грудні 2008-го року Ф'юрі перейшов до професіоналів.

До слова. Від грудня 2008-го року Тайсон Ф'юрі провів на професійному рівні 36 боїв, у яких він здобув 34 перемоги. Якраз Усик у травні 2024-го року завдав британцю першої поразки у кар'єрі. Єдина поки що нічия за спиною Тайсона була у першій зустрічі із Деонтеєм Вайлдером.

Чому Ф'юрі відрікся від прізвиська "Циганський король"?

Якщо з усюди Тайсона називають "Циганським королем", то був момент у житті Ф'юрі, коли він відрікся від цього звання. Сталось це після поєдинку проти Володимира Кличка, у якому британець переміг за рішенням суддів. Після чого світ повинен був побачити реванш Кличко – Ф'юрі. Але IBF вимагала у Ф'юрі провести бій проти обов'язкового претендента В'ячеслава Глазкова. На що британець відповів відмовою, адже прагнув дати реванш Кличку-молодшому.

Через цю відмову Тайсон втратив чемпіонський пояс. Реванш проти Володимира Кличка повинен був відбутись наприкінці весни або початку літа 2016-го року, але бій відклали через травму Тайсона, яка виявилась взагалі брехнею. "Циганського короля" спіймали на допінгу.



Королівський образ Ф'юрі / Фото Getty Images

У вересні того ж року повторно відклали реванш Кличко – Ф'юрі. Тепер причиною стала неготовність Тайсона з медичної точки зону. Виявилось, що в аналізі сечі британця знайшли наркотичну речовину, яка є елементом кокаїну.

Після чого Ф'юрі змінив нік свого акаунту у твітері (нині – соцмережі Х) із "Gypsy King" (у перекладі на українську – "Циганський король") на "Gorga Tys". Це сленгове слово, яким називають усіх представників не циганської культури.

Тайсон заявив, що викрив самого себе та зрозумів, що він не "циган". Боксер запевнив, що його віра кардинально відрізняється від культури циган. Тому попросив боксерську спільноту більше не порівнювати його із "Циганським королем".

Під час такого важкого періоду Тайсон вирішив сконцентруватись на своєму здоров'ю та повернутись до нормального життя. Ф'юрі відмовився від усіх чемпіонських поясів та приголомшив заявою про закінчення кар'єри. Влітку 2017-го оголосив про своє повернення у ринг, але через декілька днів змінив своє рішення.

Повернення на ринг та до табору циган

У квітні 2018-го Тайсон відновив професійну кар'єру, а вже у червні того ж року Ф'юрі переміг Сефера Сефері з Албанії. Британець оформив технічний нокаут у 4-му раунді та переможно повернувся на ринг після 2,5 років перерви.

Із таким поверненням на ринг Тайсон повернувся до "табору циган". Ф'юрі знову почав себе приписувати до числа циган та переїхав виступати у США. На бій проти Деонтея Вайлдера Тайсон вийшов у королівському стилі.



Королівський вихід Ф'юрі на бій проти Вайлдера / Фото Getty Images

Ф'юрі назвали на честь Майка Тайсона чи це лише вигадки?

Батько британського боксера вже давно є фанатом легенди боксу Майка Тайсона. Тому запевняв, що назвав сина на честь легендарного бійця. Однак існує друга теорія імені Ф'юрі.

У жовтні 2023-го року Ділліан Вайт видав шокуючу заяву щодо імені Ф'юрі. Британський боксер ямайського походження заявив, що не вірить словам батька "Циганського короля". Вайт запевнив, що знає справжнє ім'я свого земляка. Ділліан запевнив, що Ф'юрі просто змінив своє ім'я, адже ім'я Тайсон гучніше звучить не лише для боксерського світу, а й загалом суспільства.

Ділліан Вайт заявив, що справжнє ім'я Ф'юрі – Люк. Цікаво, що у Вікіпедії написано це назване Вайтом ім'я Ф'юрі.



Яке справжнє ім'я Ф'юрі / Скриншот із Вікіпедії

Попри це все не ім'я боксера виходить у ринг та показує солідний рівень боксу, а безпосередньо боксер. Яким би скандальним не було життя Тайсона Ф'юрі, але він назавжди увійде в історію у статусі одного із найкращих боксерів планети.