Сопромоутер британця та голова Top Rank Боб Арум поділився думками щодо реваншу між українським чемпіоном та "Циганським королем". Він відзначив силу обох боксерів.

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Думка Арума про реванш

Боб Арум зазначив, що має велике задоволення знаходитись в Ер-Ріяді поряд зі своїм другом Туркі Аль аш-Шейхом. Голова Top Rank підкреслив, що бій буде чудовий та з чудовими бійцями.

Арум сказав, що він не лише сопромоутер Тайсона Ф'юрі, а також його великий вболівальник. Він пригадав другий бій британця проти Деонтея Вайлдера, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN Boxing.

Голова Top Rank розповів, що тоді Вайлдер влучив ударом по Ф'юрі, після якого, ніхто б не зміг підвестись, але Тайсон це зробив. Арум зазначив, що британський боксер знав, що робити та переміг у другому поєдинку.

Сопромоутер "Циганського короля" вважає Олександра Усика кваліфікованим бійцем. Він сказав, що дуже пишається українцями, адже вони багато чого досягли у боротьбі проти набагато більшої країни.

Олександр Усик уособлює собою силу України. У суботу він зустрінеться з одним з найкращих надважковаговиків усіх часів – Тайсоном Ф'юрі. Я впевнений, що Тайсон вийде переможцем,

– сказав Арум.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 грудня, відбулась фінальна пресконференція Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Боксери провели найдовшу битву поглядів, яка тривала понад 10 хвилин.