Боксери поділились очікуваннями перед другою зустріччю. Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі були лаконічними у своїх відповідях, інформує 24 Канал.

До теми Усик проти Ф'юрі: онлайн-трансляція пресконференції боксерів перед реваншем

Дуже довга дуель поглядів

Після доволі нетривалої пресконференції на боксерів чекала дуель поглядів. Усик та Ф'юрі дуже довго дивились одне одному в очі. Бійці влаштували таку тривалу дуель поглядів, що присутні почали вмовляти боксерів припинити дивоглядки.

Тайсон не відводячи погляд із Усика почав щось промовляти у бік українця, на що отримував відповіді від Олександра. Боксери перекидали фразами та продовжували дивитись одне на одного. Якщо перед першою зустріччю погляд першим відвів "Циганський король", то цього разу Тайсон був на рівні з Усиком.

Аби нарешті закінчити цю затяжну дуель поглядів застосували фізичну силу та почали відпихати Усика та Ф'юрі трохи далі одне від одного. Після чого титани хевівейту нарешті розійшлись.

Відео тривалої дуелі поглядів

Вже 20 грудня на боксерів чекає церемонія зважування, а 21 грудня Усик та Ф'юрі зійдуться на одному рингу.