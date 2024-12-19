Вже 21 грудня Тайсон Ф'юрі спробує взяти реванш в Олександра Усика. Напередодні другого бою боксери беруть участь у традиційних передматчевих заходах, повідомляє 24 Канал.

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Другий бій Усика проти "Циганського короля"

17 грудня боксери з'явились на Великому прибутті в Ер-Ріяд, а 18 грудня провели відкриті тренування перед реваншем.

19 грудня Усик та Ф'юрі дадуть останню пресконференцію напередодні другої лобової зустрічі. Пресконференція Олександра та Тайсона розпочнеться о 18:00 (за київським часом).

Усик – Ф'юрі: онлайн-трансляція пресконференції перед реваншем

Нагадаємо, що перший бій проти Ф'юрі був за Усиком. Олександр переміг за роздільним рішенням суддів. Тоді українець став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса. А от на кону реваншу не буде стояти звання "абсолюта". Адже Олександр відмовився від поясу IBF, яким тепер повноцінно володіє інший британський боксер Даніель Дюбуа.