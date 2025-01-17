Прошедший 2024-й год и 37-летие Александра Усика запомнилось двумя "битвами века" против Тайсона Фьюри. В мае украинец по раздельному решению судей нанес "Цыганскому королю" первое поражение в карьере. Усик стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте с 1999-го года после Леннокса Льюиса.

Стоит внимания Александру Усику – 38: величайшие победы украинского чемпиона в ринге

А уже в конце года украинский боксер во второй раз победил болтливого британца. И снова в полном 12-раундовом бою. Однако теперь Усик торжествовал по единогласному решению всех трех судей – трижды 116-112.

Сразу после объявления результатов в ринг поднялся Даниэль Дюбуа. Чемпион мира по версии IBF в хевивейте публично бросил вызов Александру, который украинец принял. 24 Канал ко дню рождения Александра Усика собрал подборку всех потенциальных соперников непобедимого украинца.

Даниэль Дюбуа



Даниэль Дюбуа / Фото Getty Images

Даниэль Дюбуа – номер один в списке потенциальных соперников Александра Усика.

Бой против Джозефа Паркера не помешал Дюбуа бросить вызов непобедимому украинцу. Даниэль хочет взять реванш за поражение, которое потерпел от Усика в августе 2023-го. В позапрошлом году Усик и Дюбуа вышли в ринг в польском городе Вроцлав. Бой длился 9 раундов. Хотя в 5-м раунде Александр оказался на канвасе. Британец пробил ниже пояса Усика, поэтому украинец почувствовал сильную боль в области паха.

Это действие еще больше разозлило Усика, которому понадобилось немного времени, чтобы восстановиться от удара и боли. Уже в 8-м раунде Александр разбил нос "Динамиту", а в следующей трехминутке положил Даниэля на канвас. Рефери остановил драку и присудил победу техническим нокаутом Усику. Поэтому Дюбуа есть, что доказывать своему обидчику.

Правда, сначала Дюбуа нужно защитить свой пояс чемпиона мира по версии IBF в бою против Паркера, который состоится уже 22 февраля 2025-го года в Эр-Рияде.

Напомним! Усик отказался от пояса IBF в конце июня прошлого года. Александр подарил титул победителю поединка Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа, в котором победил "Динамит". Украинец сознательно потерял звание "абсолюта" в хевивейте.

Только в случае успешной защиты чемпионского титула команда Дюбуа сможет начать переговоры о реванше с представителями Усика. Если бой таки устроят, то боксеры подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Усик сможет вернуть себе это достижение.

Джей Опетая



Джей Опетая / Фото Getty Images

Джей Опетая – единственный боксер в этом списке, который не выступает в хевивейте. Австралийский боксер успешно боксирует в крузервейте, куда, по информации СМИ, планирует вернуться Усик. Даже, если Александр сделает этот камбэк и понизится в весовой категории, то не все зависит от украинца.

Авторитетный промоутер Эдди Хирн вообще заявил, что Опетая является единственным боксером, который сможет победить Усика. Хирн назвал вероятный срок проведения боя Усик – Опетая.

Опетая станет абсолютным чемпионом в крузервейте, а потом постарается это повторить в хевивейте. Поверьте мне, через 12-18 месяцев бой между Джеем Опетая и Александром Усиком станет величайшей классикой в истории бокса,

– заявил Хирн.

Именно Джей сначала довольно трезво оценивал свои шансы на бой против непобедимого боксера из Симферополя. Однако громкие заявления о его силе изменили трактовку слов Опетаи. Австралийский боксер заявил, что готов хоть уже провести бой против Александра и ждет звонка от команды чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в хевивейте.

Усик в одном из интервью тоже не исключил, что в будущем проведет бой против Джея Опетая. Зато представители СМИ посоветовали австралийцу избегать встречи с украинцем. Земляк Опетая Джордж Камбосос уверен, что судьба этого возможного поединка зависит исключительно от украинского бойца.

Отметим. 8 января 2025-го года Опетая брутально нокаутировал новозеландца Дэвида Ника в 4-м раунде. Бой состоялся на родной земле Джея. Джей так сильно влупил соперника, что тот потерял сознание. Опетая защитил титулы чемпиона по версии IBF и журнала The Ring в первом тяжелом весе.

За спиной Опетая 27 боев, во всех одержал победу (21 – нокаутом).

Чжан Чжилей



Чжан Чжилей / Фото Getty Images

Первым о возможном бое между Александром Усиком и Чжаном Чжилеем намекнул менеджер китайского супертяжеловеса Терри Лейн. Сам боксер мгновенно отреагировал на слова представителя своей команды. Чжилей заверил, что готов подраться против непобедимого украинца, но все зависит от желания Александра.

Выбор за Усиком. Он непобедим в двух весовых категориях. Теперь он должен сделать свой важный выбор. Право за ним выбирать соперника. Если Усик захочет и будет интерес в организации нашего поединка, то я готов разделить с ним ринг,

– сказал китайский супертяжеловес.

К слову. Чжан Чжилей провел в профессионалах 30 боев, в которых победил 27 раз (22 нокаута). В его пассиве два поражения от Филиппа Хрговича и Джозефа Паркера, а также одна ничья в поединке с Джерри Форрестом.

Интересно, что в ночь на 2 июня Чжилей уничтожил в лобовой встрече Уайлдера. В 5-м раунде поединка 41-летний китайский супертяжеловес повалил Деонтея на канвас ринга и взялся добивать соперника. Рефери решил прекратить мясорубку и зафиксировал досрочную победу техническим нокаутом Чжану.

Уже 22 февраля 2025-го года боксерские фаны увидят очередной бой Чжилея. Китаец сойдется в ринге против Агиты Кабаэла. Как раз от результата этого поединка зависит, будут ли шансы у Чжана провести битву с Усиком.

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Мартин Баколе



Мартин Баколе / Фото Getty Images

В конце прошлого года Билли Нельсон, который работает с Мартином Баколе, назвал боксера, который может нанести первое поражение в карьере Усика. Конечно, коуч выделил своего подопечного. Нельсон уверен, что Мартин имеет все навыки и умения, чтобы сбросить Усика с трона.

После таких слов своего тренера "проснулся" и сам Баколе. Конголезский боксер заверил, что он никогда не подерется против украинского соперника. Причина – страх Усика. По его мнению, Александр боится выходить против него в ринг после того, как Мартин остановил Александра в одном из спаррингов в Дубае, и даже заговорил о нокауте.

Усик? Я не думаю, что он согласится на бой со мной, потому что я остановил его в Дубае в спарринге, он меня боится после этого. Усик знает, насколько я хорош... Я говорю правду,

– заявил Баколе.

Интересно, что Баколе не только пригрозил оторвать голову Усику, но и параллельно бросил вызов Энтони Джошуа.

Обратите внимание! За спиной Баколе 22 боя в профессионалах, в которых одержал 21 победу (16 – нокаутом). Единственное пока поражение в жизни Мартина датировано 13 октября 2018-го года. Тогда конголезец проиграл американцу Майклу Хантеру. Фиаско Баколе потерпел в поединке за вакантный титул чемпиона по версии IBO Inter-Continental в тяжелом весе.

В то же время тренер Баколе назвал следующего соперника своего подопечного. По его словам, Мартин встретится с нигерийцем Эфе Аджагбой.

Деонтей Уайлдер



Деонтей Уайлдер / Фото Getty Images

Еще одним боксером, который упоминался в СМИ, был бывший чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер. Интересно, что именно он был одним из тех, кто говорил об "ограблении" нокаута Усика в 9-м раунде первого боя против Тайсона Фьюри.

Еще зимой 2023-го года американский боксер заявлял, что несколько раз предлагал Александру сойтись в ринге. Но по его словам, украинец всячески избегал встречи с ним.

В январе 2024-го бывший промоутер Владимира Кличко Том Леффлер предложил непобедимому украинцу бой против Уайлдера. В то же время Леффлер отметил нестабильные выступления Деонтея.

Справка. Деонтей Уайлдер за свою карьеру на профи-ринге провел уже 48 боев, в которых одержал 43 победы (42 – нокаутом). Также в его пассиве 4 поражения и одна ничья (в первой встрече с Тайсоном Фьюри).

15 января стало известно, когда Уайлдер вернется в ринг. 26 апреля Деонтей проведет бой против 36-летнего Кертиса Гарпера. Их встреча состоится в рамках шоу "BLK Prime".

Тайсон Фьюри



Тайсон Фьюри / Фото Getty Images

Тайсон Фьюри уже дважды встречался с Александром Усиком. Впервые это должно было состояться в феврале 2024-го. Но бой перенесли в последний момент из-за травмы Тайсона. "Цыганский король" получил серьезное рассечение в одном из спаррингов и не смог выйти в ринг в феврале.

Поэтому первая "битва века" была перенесена на 18 мая того же года. Боксеры выдали интересный 12-раундовый поединок, который мог закончиться уже в 9-м раунде. Усик был близок к досрочной победе нокаутом, если бы финальный гонг и канаты не спасли Тайсона.

Однако победу Усик таки одержал, но по раздельному решению судей. После поражения Фьюри немедленно активировал опцию реванша.

Важно! Первая победа сделала из Усика первого абсолютного чемпиона мира в хевивейте с 1999-го года после Леннокса Льюиса. Но еще в июне Александр сознательно лишился этого высокого звания. Украинец отказался от пояса IBF и потерял звание "абсолюта".

Вторую "битву века", на кону которой не стоял титул "абсолюта", мир увидел в конце 2024-го года. Хотя боксеры и выдали бой на 12 раундов, но сама встреча не была такой интересной и интригующей, как майский поединок. Все трое судей единогласно отдали победу Усику – трижды 116-112.

Усик сорвал все планы Турки Аль аш-Шейха, который хотел устроить трилогию в противостоянии украинца против Фьюри. Хотя сам Тайсон уверял, что хотел бы в третий раз выйти в ринг против Александра. Но нашел бы Усик в себе мотивацию на третью битву с Тайсоном Фьюри? Вряд ли.

В январе 2025-го года "Цыганский король" внезапно объявил об окончании карьеры после двух поражений от Усика. Но многие люди не верят в то, что Тайсон больше не вернется в профи-ринг. Ведь Фьюри уже не впервые вешает перчатки на гвоздь.