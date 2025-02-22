На кону поединка Чжилей – Кабаел стоял титул временного чемпиона мира по версии WBC в хевивейте. С первых секунд центр ринга и преимущество в бою захватил китайский супертяж, сообщает 24 Канал.

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Уверенная победа Кабаэла

Зато боксер из Германии действовал вторым номером и пытался больше работать джебом. Если стартовые раунды были за Чжилеем, то уже с третьего раунда Кабаел выровнял бой.

В пятом раунде Агит пропустил на встречу и побывал в нокдауне. Однако быстро поднялся и продолжил битву. Уже в следующем раунде на настиле ринга после невероятной рубки побывал Чжилей. Но китайский супертяжеловес поплыл и после отчисления судьи уже не смог продолжить поединок.

Агит Кабаел оформил досрочную победу нокаутом и стал обладателем титула временного чемпиона мира по версии WBC в хевивейте. Пояс на немецкого боксера одел Александр Усик, который присутствует в ринг-сайде.

Объявление результат и Усик в ринге: смотрите видео

Для 41-летнего Чжилея это поражение стало третьим в карьере в 31-м проведенном бою (27 побед, из которых 22 – нокаутом), а также одна ничья.

Зато Агит Кабаел оформил свою 26-ю победу и до сих пор не знает вкуса поражений (18 побед нокаутом).