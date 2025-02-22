Главным событием шоу в Эр-Рияде станет мегафайт между Джозефом Паркером и Мартином Баколе. Боксеры сразятся за титул временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

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Усик прибыл на Venue Riyadh Season

Александр Усик один из почетных гостей на вечере бокса, который организовал Турки Аль аш-Шейх. Украинский чемпион уже прибыл на скромную арену Venue Riyadh Season, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Усик прибыл на вечер бокса в Эр-Рияде:

Напомним, что Джозеф Паркер должен был драться с Даниэлем Дюбуа. Однако бой был отменен из-за того, что британский боксер заболел и не сможет принять участие в поединке.

Теперь Паркер сразится против Мартина Баколе. Победитель противостояния получит шанс сразиться с с украинским чемпионом Александром Усиком, чтобы стать полноценным обладателем титула WBO.