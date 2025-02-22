На кону боя Паркер – Баколе титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO. Победитель также станет обязательным претендентом на бой с Александром Усиком.

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Мощная поддержка для Паркера

Немалое количество болельщиков и известных спортсменов будет следить за адской битвой между Джозефом Паркером и Мартином Баколе. Каждый будет наблюдать за поединком и надеяться на победу своего любимца.

Тайсон Фьюри поддержал Джозефа Паркера перед боем против Мартина Баколе. "Цыганский король" опубликовал в инстаграме фото с новозеландским боксером, сообщает 24 канал.

Мы любим тебя, Джо. Привези победу домой, брат. Они оба – хорошие ребята, они устроят большое шоу,

– написал Фьюри.

Тайсон Фьюри поддержал Джозефа Паркера / Фото из инстаграма экс-боксера

Напомним, что Джозеф Паркер должен был драться с Данилем Дюбуа за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF. Однако "Динамит" заболел и снялся с поединка.

Поэтому новозеландский боксер сразится с Мартином Баколе. Бой Паркера против конголезского супертяжеловеса на арене "Venue Riyadh Season" начнется не раньше, чем в 22:10 по киевскому времени.