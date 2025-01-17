17 января свой день рождения отмечает чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в хевивейте Александр Усик. Сегодня украинскому боксеру исполняется 38 лет. Еще до нового дня рождения спортсмен навсегда записал свою фамилию в историю бокса.

Следите с нами Усик – Фьюри: онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира

Все нокауты в карьере Александра Усика

В 2024 году Александра Усик дважды победил Тайсона Фьюри и в первом поединке стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте с 1999 года после Леннокса Льюиса. Однако в конце июня прошлого года лишился титула IBF и потерял звание "абсолюта". Однако уже в реванше 21 декабря не дал ни одного шанса Тайсону и одержал победу по единогласному решению судей.

2024 год и свое 37-летие Усик закончил в статусе непобедимого боксера.

24 Канал вспомнил, как соперники украинца падали в нокауты после мощных ударов Александра Усика.

Справка. Александр Усик провел на профи-ринге 23 боя, в которых одержал 23 победы (14 – нокаутом).

Фелипе Ромеро (9 ноября 2013 года) – технический нокаут

Эпифанио Мендоса (7 декабря 2013 года) – технический нокаут

Бен Нсафоа (26 апреля 2014 года) – нокаут

Сезар Дэвид Кренц (31 мая 2014 года) – нокаут

Даниэль Брюэр (4 октября 2014 года) – технический нокаут

Дени Вентер (13 декабря 2014 года) – технический нокаут

Андрей Князев (18 апреля 2015 года) – технический нокаут

Джонни Мюллер (29 августа 2015) – технический нокаут

Педро Родригес (12 декабря 2015) – технический нокаут

В 2016 и 2017 годах Усик нокаутировал Табисо Мчуну и Марко Хука, а в 2018-м произошло, пожалуй, наиболее эффектное завершение боя от украинца. В Манчестере Александр в 8-м раунде красиво положил на ринг англичанина Тони Беллью.

Этим он отстоял звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Все четыре пояса Усик получил за четыре месяца до этого в Москве против Мурата Гассиева.

Табисо Мчуну (17 декабря 2016 года) – технический нокаут

Марко Хук (9 сентября 2017 года) – технический нокаут

Тони Беллью (10 ноября 2018 года) – нокаут

Последние два нокаута Усик оформил уже в тяжелом весе. В дебютном бою Александр физически так и не положил на ринг Чазза Уизерспуна, но после 7 раунда команда американца сняла его с поединка.

Ну а последний нокаут Александр оформил в августе прошлого года в бою с Даниэлем Дюбуа. Британец некрасиво повел себя в четвертом раунде, ударив украинца ниже пояса. Однако Усик сумел подняться и нокаутировать Дюбуа в девятом раунде.

Чазз Уизерспун (12 октября 2019 года) – отказ

Даниэль Дюбуа (26 августа 2023 года) – нокаут

Даниэль Дюбуа – номер один в списке потенциальных соперников Александра Усика. Британец хочет взять реванш за поражение в первом бою (в августе 2023 года). Однако сначала "Динамиту" следует защитить пояс IBF во встрече с Джозефом Паркером, которая запланирована на 22 февраля 2025 года.

Если Дюбуа победит Паркера, то сможет рассчитывать на начало переговоров с командой непобедимого украинца. Даниэль уже даже бросил вызов Усику, принявшему его. Александр хочет провести поединок в Саудовской Аравии. Дюбуа готов побоксировали при поддержке родных трибун.

Если все сложится лучше, то Усик и Дюбуа проведут бой за звание "абсолюта" в хевивейте. У Александра будет шанс вернуть себе этот высокий титул.