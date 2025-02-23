Конголезский боксер в последний момент заменил в противостоянии Даниэля Дюбуа. "Динамит" заболел и не смог выйти в ринг. Мартин Баколе прилетел в Эр-Рияд вообще без подготовки, сообщает 24 Канал.

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Не бой, а цирк

Уже с первого раунда было видно разницу в подготовке Паркера и не подготовке Баколе. Мартин был очень медленным и взорвался только перед гонгом первого раунда. Джозеф выбрасывал мощные двойки и держал дистанцию.

В ближнем бою Мартин пытался попасть как можно больше раз по голове новозеландского соперника. Но это ему плохо удавалось.

Ровно один полный раунд продержался Баколе. Во второй трехминутке Паркер нокаутировал соперника, который едва держался на ногах. Джозеф защитил пояс временного чемпиона мира по версии WBO в хевивейте и стал потенциальным соперником Александра Усика.

Зачем приезжал Баколе в Эр-Рияд остается загадкой.