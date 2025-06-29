Результат підрахунку виявився досить несподіваним. Перше місце в історичному рейтингу дісталося Володимиру Кличку, пише 24 Канал з посиланням на BoxRec.

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Хто найкращий боксер України за усі часи

На другому місці розмістився старший брат Володимира – Віталій Кличко. Чинний чемпіон світу, непереможений Олександр Усик замикає трійку найкращих.

До топ-5 потрапили ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко, а також Сергій Дзінзірук, який володів титулом WBO з 2005 по 2011.

Серед боксерів, які продовжують кар'єру, варто виділити Віктора Постола (6 місце), Олександра Гвоздика (9-та сходинка), Сергія Дерев'янченка (11 місце), Карена Чухаджяна (12 місце), Артема Далакяна (13 місце), Дениса Берінчика (14 місце) та Сергія Богачука (15 місце).

Топ-50 найкращих боксерів України за всю історію / скриншот з сайту BoxRec

Нагадаємо, що 19 липня на лондонському стадіоні "Вемблі" визначиться абсолютний чемпіон хевівейту. У топовому поєдинку зустрінуться Олександр Усик та Даніель Дюбуа.

За участь у мегафайті на "Вемблі" Усик та Дюбуа отримають рекордні гонорари.