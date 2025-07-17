Александр Усик является одним из лучших боксеров в истории этого вида спорта. Украинец прошел долгий и непростой путь к тому, чтобы стать лучшим в нескольких весовых категориях. 24 Канал рассказывает вам о главных и самые интересные факты из биографии Александра Усика.

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Александр Усик: родители и образование

Боксер родился 17 января 1987 года в Симферополе. Его родители не были из Крыма, но именно там они и познакомились. Папа Усика родом из Сумщины был военным, тогда как мать родилась на Черниговщине.



Родители Александра Усика вместе с наградами сына / Фото из интернета

Именно там Александр провел часть своего детства, а именно – с 6 до 12 лет. После этого Усик вернулся в Крым, где закончил симферопольскую школу №34.

Также боксер прошел через Львовский университет физической культуры. А в 2025-м Усик диссертацию защитил в Харьковском национальном университете внутренних дел. Благодаря этому боксер стал доктором философии по специальности "Право".

Александр Усик: жена и дети

В симферопольской школе Александр вместе со своей будущей женой Екатериной. С ней у них начались отношения еще с 15 лет. Девушка является уроженкой российского города Красноярск.



Отношения Хмелевской и Усика / Фото из инстаграма боксера

Она на год моложе боксера. В конце концов пара долго встречалась и в 2009 году оформила брак. Он остается крепким до сих пор. Александр и Екатерина родили четырех детей:

Елизавета (2010 года рождения)

(2010 года рождения) Кирилл (2013 года рождения)

(2013 года рождения) Михаил (2015 года рождения)

(2015 года рождения) Мария (2024 года рождения)

После аннексии Крыма семейство Усиков переехало в столицу, где сейчас и проживает. У пары есть дом под Киевом в Бучанском районе, который пострадал в начале полномасштабной войны. Но им удалось восстановить жилье, поэтому семья продолжает там жить.

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Александр Усик: карьера боксера

Боксом Александр начал заниматься в начале 00-х. Первым крупным международным турниром стал чемпионат Европы по боксу в 2006 году, где украинец дошел до полуфинала.

Через два года Усик поехал на Олимпийские игры, но безуспешно. Во втором раунде Александра выбил Клементе Руссо. Но в том же году украинец таки взял "золото" на чемпионате Европы и "серебро" на Кубке мира.

Самым громким успехом Александра на любительском уровне стали Олимпийские игры-2012. Усику покорилась золотая медаль, которую он завоевал в финале против уже знакомого ему Клементе Руссо.

Как Усик выиграл золотую медаль Олимпиады: смотреть видео

После этого успеха Усик на год перешел в полупрофессиональную лигу WSB, где выиграл все шесть своих поединков. А уже в 2013-м украинец наконец пошел в профессионалы, подписав контракт с компанией братьев Кличко "K2 Promotions".

С того момента и началась славная и непобедимая карьера Усика среди профи. Уже в октябре 2014 года Усик получил свой первый пояс в бою против Даниэля Брюэра. Нокаут в 7-м раунде принес украинцу титул чемпиона WBO Intercontinental в первом тяжелом весе.

А выйти на уровень "топ" Александр смог... в Москве. В 2018 году Усик поехал в Россию на бой против Мурата Гассиева и благодаря победе стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. Украинец объединил пояса WBA, WBC, WBO и IBF.

Проведя одну успешную защиту титулов (против Тони Беллью), в 2019-м Александр перешел в супертяжелый вес. Скепсиса относительно этого шага было немало, ведь по габаритам Усик ощутимо уступал большинству боксеров этого уровня.

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Но украинец разрушает стереотипы и начинает творить великую историю. И если победы над Уизерспуном и Чисорой не выглядят громкими, то бой против Джошуа все изменил.

В 2021-м Усик сенсационно одолел AJ и собрал четыре из пяти поясов в супертяжелом весе. Успешная защита трофеев против Энтони открыла перед Александром путь к бою за абсолют.

Как Усик впервые одолел Джошуа: смотреть видео

Последняя из наград (WBC) на тот момент принадлежала Тайсону Фьюри. Британец максимально избегал боя против Усика и провоцировал украинца, но все же согласился на денежный поединок.

Воплотить мечту в реальность Александр смог в мае 2024-го. Украинец отправил в нокдаун "Цыганского короля", после чего довел бой до победы по решению судей.

Александр Усик: статистика боев

ДАТА ГОРОД СУПЕРНИК РЕЗУЛЬТАТ 09.11.2013 Киев Фелипе Ромеро тех. нокаут 5 (6) 07.12.2013 Бровары Эпифанио Мендоса тех. нокаут 4 (6) 26.04.2014 Обергаузен Бен Нсафоа нокаут 3 (8) 31.05.2014 Одесса Сезар Кренц нокаут 4 (8) 04.10.2014 Львов Даниэль Брюэр тех. нокаут 7 (10) 13.12.2014 Киев Дани Вентер тех. нокаут 9 (10) 18.04.2015 Киев Андрей Князев тех. нокаут 8 (10) 29.08.2015 Киев Джонни Мюллер тех. нокаут 3 (12) 12.12.2015 Киев Педро Родригес тех. нокаут 7 (12) 17.09.2016 Гданьск Кшиштоф Гловацки единогласное решение 17.12.2016 Инглвуд Табисо Мчуну тех. нокаут 9 (12) 08.04.2017 Мэриленд Майкл Хантер единогласное решение 09.09.2017 Берлин Марко Хук тех. нокаут 10 (12) 27.01.2018 Рига Марис Бриедис раздельное решение 21.07.2018 Москва Мурат Гассиев единогласное решение 10.11.2018 Манчестер Тони Беллью нокаут 8 (12) 12.10.2019 Чикаго Чазз Уизерспун отказ 7 (12) 31.10.2020 Лондон Дерек Чисора единогласное решение 25.09.2021 Лондон Энтони Джошуа единогласное решение 20.08.2022 Джидда Энтони Джошуа раздельное решение 26.08.2023 Вроцлав Даниэль Дюбуа нокаут 9 (12) 18.05.2024 Эр-Рияд Тайсон Фьюри раздельное решение 21.12.2024 Эр-Рияд Тайсон Фьюри единогласное решение

Это сделало Усика первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Предыдущим был Леннокс Льюис, аж в 1999-м. Позже украинцу пришлось уступить титул IBF ради реванша против Фьюри.

Награду получил Даниэль Дюбуа, против которого Усик и выйдет в ринг 19 июля. Кстати, между боями с Джошуа и Фьюри Александр уже дрался с "Динамитом" и выиграл у него нокаутом в девятом раунде.

Обзор поединка Усик – Дюбуа: смотреть видео