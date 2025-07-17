Александр Усик является одним из лучших боксеров в истории этого вида спорта. Украинец прошел долгий и непростой путь к тому, чтобы стать лучшим в нескольких весовых категориях. 24 Канал рассказывает вам о главных и самые интересные факты из биографии Александра Усика.
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Александр Усик: родители и образование
Боксер родился 17 января 1987 года в Симферополе. Его родители не были из Крыма, но именно там они и познакомились. Папа Усика родом из Сумщины был военным, тогда как мать родилась на Черниговщине.
Родители Александра Усика вместе с наградами сына / Фото из интернета
Именно там Александр провел часть своего детства, а именно – с 6 до 12 лет. После этого Усик вернулся в Крым, где закончил симферопольскую школу №34.
Также боксер прошел через Львовский университет физической культуры. А в 2025-м Усик диссертацию защитил в Харьковском национальном университете внутренних дел. Благодаря этому боксер стал доктором философии по специальности "Право".
Александр Усик: жена и дети
В симферопольской школе Александр вместе со своей будущей женой Екатериной. С ней у них начались отношения еще с 15 лет. Девушка является уроженкой российского города Красноярск.
Отношения Хмелевской и Усика / Фото из инстаграма боксера
Она на год моложе боксера. В конце концов пара долго встречалась и в 2009 году оформила брак. Он остается крепким до сих пор. Александр и Екатерина родили четырех детей:
- Елизавета (2010 года рождения)
- Кирилл (2013 года рождения)
- Михаил (2015 года рождения)
- Мария (2024 года рождения)
После аннексии Крыма семейство Усиков переехало в столицу, где сейчас и проживает. У пары есть дом под Киевом в Бучанском районе, который пострадал в начале полномасштабной войны. Но им удалось восстановить жилье, поэтому семья продолжает там жить.
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Александр Усик: карьера боксера
Боксом Александр начал заниматься в начале 00-х. Первым крупным международным турниром стал чемпионат Европы по боксу в 2006 году, где украинец дошел до полуфинала.
Через два года Усик поехал на Олимпийские игры, но безуспешно. Во втором раунде Александра выбил Клементе Руссо. Но в том же году украинец таки взял "золото" на чемпионате Европы и "серебро" на Кубке мира.
Самым громким успехом Александра на любительском уровне стали Олимпийские игры-2012. Усику покорилась золотая медаль, которую он завоевал в финале против уже знакомого ему Клементе Руссо.
Как Усик выиграл золотую медаль Олимпиады: смотреть видео
После этого успеха Усик на год перешел в полупрофессиональную лигу WSB, где выиграл все шесть своих поединков. А уже в 2013-м украинец наконец пошел в профессионалы, подписав контракт с компанией братьев Кличко "K2 Promotions".
С того момента и началась славная и непобедимая карьера Усика среди профи. Уже в октябре 2014 года Усик получил свой первый пояс в бою против Даниэля Брюэра. Нокаут в 7-м раунде принес украинцу титул чемпиона WBO Intercontinental в первом тяжелом весе.
А выйти на уровень "топ" Александр смог... в Москве. В 2018 году Усик поехал в Россию на бой против Мурата Гассиева и благодаря победе стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. Украинец объединил пояса WBA, WBC, WBO и IBF.
Проведя одну успешную защиту титулов (против Тони Беллью), в 2019-м Александр перешел в супертяжелый вес. Скепсиса относительно этого шага было немало, ведь по габаритам Усик ощутимо уступал большинству боксеров этого уровня.
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Но украинец разрушает стереотипы и начинает творить великую историю. И если победы над Уизерспуном и Чисорой не выглядят громкими, то бой против Джошуа все изменил.
В 2021-м Усик сенсационно одолел AJ и собрал четыре из пяти поясов в супертяжелом весе. Успешная защита трофеев против Энтони открыла перед Александром путь к бою за абсолют.
Как Усик впервые одолел Джошуа: смотреть видео
Последняя из наград (WBC) на тот момент принадлежала Тайсону Фьюри. Британец максимально избегал боя против Усика и провоцировал украинца, но все же согласился на денежный поединок.
Воплотить мечту в реальность Александр смог в мае 2024-го. Украинец отправил в нокдаун "Цыганского короля", после чего довел бой до победы по решению судей.
Александр Усик: статистика боев
|ДАТА
|ГОРОД
|СУПЕРНИК
|РЕЗУЛЬТАТ
|09.11.2013
|Киев
|Фелипе Ромеро
|тех. нокаут 5 (6)
|07.12.2013
|Бровары
|Эпифанио Мендоса
|тех. нокаут 4 (6)
|26.04.2014
|Обергаузен
|Бен Нсафоа
|нокаут 3 (8)
|31.05.2014
|Одесса
|Сезар Кренц
|нокаут 4 (8)
|04.10.2014
|Львов
|Даниэль Брюэр
|тех. нокаут 7 (10)
|13.12.2014
|Киев
|Дани Вентер
|тех. нокаут 9 (10)
|18.04.2015
|Киев
|Андрей Князев
|тех. нокаут 8 (10)
|29.08.2015
|Киев
|Джонни Мюллер
|тех. нокаут 3 (12)
|12.12.2015
|Киев
|Педро Родригес
|тех. нокаут 7 (12)
|17.09.2016
|Гданьск
|Кшиштоф Гловацки
|единогласное решение
|17.12.2016
|Инглвуд
|Табисо Мчуну
|тех. нокаут 9 (12)
|08.04.2017
|Мэриленд
|Майкл Хантер
|единогласное решение
|09.09.2017
|Берлин
|Марко Хук
|тех. нокаут 10 (12)
|27.01.2018
|Рига
|Марис Бриедис
|раздельное решение
|21.07.2018
|Москва
|Мурат Гассиев
|единогласное решение
|10.11.2018
|Манчестер
|Тони Беллью
|нокаут 8 (12)
|12.10.2019
|Чикаго
|Чазз Уизерспун
|отказ 7 (12)
|31.10.2020
|Лондон
|Дерек Чисора
|единогласное решение
|25.09.2021
|Лондон
|Энтони Джошуа
|единогласное решение
|20.08.2022
|Джидда
|Энтони Джошуа
|раздельное решение
|26.08.2023
|Вроцлав
|Даниэль Дюбуа
|нокаут 9 (12)
|18.05.2024
|Эр-Рияд
|Тайсон Фьюри
|раздельное решение
|21.12.2024
|Эр-Рияд
|Тайсон Фьюри
|единогласное решение
Это сделало Усика первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Предыдущим был Леннокс Льюис, аж в 1999-м. Позже украинцу пришлось уступить титул IBF ради реванша против Фьюри.
Награду получил Даниэль Дюбуа, против которого Усик и выйдет в ринг 19 июля. Кстати, между боями с Джошуа и Фьюри Александр уже дрался с "Динамитом" и выиграл у него нокаутом в девятом раунде.
Обзор поединка Усик – Дюбуа: смотреть видео