В этом 2025-м году пара отпразднует уже 16-ю годовщину счастливого брака. 24 Канал рассказывает о жене украинского боксера, где родилась и жила Екатерина, какие ее увлечения и чем занимается любимая Александра Усика.

Интересно прочитать Сыновья уже с медалями, а дочери – его вдохновение: что известно и где сейчас дети Александра Усика

Что известно о Екатерине Усик и как познакомилась с боксером?

Екатерина Усик, в девичестве Хмелевская, родилась 15 мая 1988 года в российском городе Красноярск. Еще в глубоком детстве она вместе с родителями переехала в украинский Крым. Именно там среди живописных пейзажей Екатерина познакомилась со своим будущим мужем.

На момент их встречи Александру было 15 лет, а Екатерине – почти 14. Они знакомы еще со школьной парты школы №34 в городе Симферополь. Девушка увлекалась танцами, а Усик боксировал в ринге. Из-за своей большой активности и внимания к боксу Александр не тратил свое свободное время на "гульки с другими девушками", а знал только Екатерину. Уже тогда нынешний чемпион мира представлял, что в будущем Екатерина станет его женой, с которой он будет воспитывать много детей. Все мечты и мысли боксера превратились в реальность.



Отношения Хмелевской и Усика / Фото из инстаграма боксера

Хотя сначала Екатерина не хотела серьезных отношений с Александром и воспринимала его только как друга. Однако боксер своей настойчивостью завоевал сердце красивой девушки. Впервые они поцеловались перед очередными соревнованиями Александра, которые проходили в Харькове.

Интересно, что даже в отсутствие Усика в городе, он просил друзей присматривать, чтобы никто не обидел его избранницу.

Почти 6 лет пара встречалась прежде чем пойти под венец. Хотя дело вообще могло не дойти до свадьбы. Усик поймал "звездочку" после подиума на взрослом чемпионате Европы, из-за чего мог потерять любовь всей своей жизни. Боксер вовремя осознал, что его отношения находятся на грани, взявшись за голову. Эта вся ситуация даже привела к паузе в карьере боксера.

Свадьба и рождение детей

К счастью, история Екатерины и Александра не закончилась. 25 сентября 2009 года пара поженилась в Крыму.



Свадьба Екатерины и Александра Усик / Фото из соцсетей жены боксера

Возлюбленная бойца призналась, что Александр даже не успел сделать предложение, ведь во время свадьбы уже была в положении. 24 февраля 2010 года новоиспеченные муж и жена впервые стали родителями. На свет родилась их старшая дочь Елизавета.

После чего в 2013-м и 2015-м годах Екатерина подарила Александру двух сыновей – Кирилла и Михаила. А уже 28 января 2024 года у семьи родилась младшая дочь Мария.

Семья Усик / Фото из профилей из инстаграма Екатерины и Александра

Чем занимается Екатерина Усик?

Екатерина Усик не только является любимой звездного мужа, которая воспитывает четверых детей. Екатерина не сидит на шее у Александра и занимается собственным делом. В интервью Славе Демину жена боксера рассказала, что владеет компанией, которая занимается недвижимостью.

Екатерина покупает жилые и нежилые помещения в Украине (преимущественно в Киеве), которые впоследствии сдает в аренду или перепродает недвижимость. Жена чемпиона не боится вкладываться финансово в недвижимость в родной стране, которую ежедневно уничтожает Россия. Тем самым, Екатерина платит налоги и поддерживает экономику Украины.

Есть недвижимость, которую мы покупаем в Украине, в Киеве. Это риски, а уже есть некоторые объекты, которые сдаются в аренду. У меня есть своя компания, это все официально. Это не риэлторская компания. Просто мои объекты, которые я имею, мы их сделали на компанию и платим все официально, налоги в страну,

– рассказывала Екатерина Усик.

В то же время Екатерине нравится быть в тени мужа, заниматься своими делами и воспитанием детей.

Также семья занимается благотворительностью. Пара не только помогает военным и посещает раненых в госпиталях, а жертвуют средства на их ремонты. Также Екатерина помогает детским домам.

Где живет жена боксера?

Екатерина Усик остается жить в Украине. Несмотря на постоянные обстрелы жена боксера вместе с двумя дочерьми Елизаветой и Марией живут в семейном доме в Киевской области.

Екатерина признавалась, что ей сложно дается разлука семьи. Ведь оба их сыновья Кирилл и Михаил с начала полномасштабной войны живут с ее родителями в Испании, где занимаются дзюдо. Именно в Испании Александр Усик проводил свой тренировочный лагерь к реваншу против Даниэля Дюбуа. Поэтому у ребят была возможность наведаться на подготовку к отцу.

Первый, наверное, год, даже полтора мы с Саней постоянно "забираем, забираем", а потом я забеременела Машей. Мы хотели забрать. Саня тоже очень страдал, потому что семья должна быть вместе. Как вместе? Я здесь одна. Да, у меня есть няня с 10-ти до 20-ти, а потом ночью я сама. Мне не хватает одной ресурса. Мои родители - я не хочу, чтобы они тут были, когда тут все так херачит над тобой, и парни тоже - я не хочу. Они уехали. Тяжело,

– откровенно рассказывала Екатерина в интервью "Слава +".



Екатерина живет в Украине / Фото из инстаграма жены Усика

Как Екатерина влюбляет поклонников своими фотосессиями?

В инстаграме за страницей Екатерины Усик следят 190 тысяч пользователей. Зато жена боксера подписана только на 344 человека. В ее профиле 156 публикаций. Екатерина делится преимущественно семейной жизнью и красивыми снимками с фотосессий.

Возлюбленная чемпиона могла бы спокойно составить конкуренцию в моделинге.

Екатерина Усик / Фото из инстаграма жены Александра

Как Екатерина поддерживает мужа во время боев?

Екатерина является поддержкой Александра не только в повседневной жизни, но и во время боксерских поединков. Жена Усика эмоционально поддерживает его вблизи ринга, кричит и не скрывает своих эмоций.

Как Екатерина Усик поддерживает Александра во время боя? смотрите видео

Зато Александр регулярно вспоминает в интервью с теплом о своей любимой жене. Усик уверяет, если бы не Екатерина, то он бы не был там, где сейчас есть.



Александр и Екатерина Усик после боя / Фото Getty Images

Приедет ли Екатерина на реванш Усика против Дюбуа в Лондон?

19 июля Александр Усик проведет реванш против Даниэля Дюбуа на лондонском стадионе "Уэмбли". Накануне боя украинский боксер рассказал, сколько времени не виделся с женой и приедет ли Екатерина поддержать его в Лондон.

Я не думаю о Даниэле. Я думаю, что мне надо работать. Сейчас - поговорить с тобой. Иногда мне это нравится, иногда нет. Через 2-3 часа у меня тренировка. Сегодня (15 июля – 24 Канал) моя жена приезжает в Лондон. Я не видел ее три месяца. Я хочу обнять жену. И выпить черного чая. Пуэра, думаю. Но я не могу сейчас пить пуэр, потому что он крепкий. Если я его выпью, я не смогу спать всю ночь. Я буду пить газировку,

– сказал Усик.

Можно с уверенностью сказать, что Александр точно услышит поддержку своей жены на заполненном "Уэмбли" 19 июля!