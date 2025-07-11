Александр Усик в счастливом браке с женой Екатериной воспитывают аж четверо детей: Елизавету, Кирилла, Михаила и Марию. 24 Канал рассказывает о детях Александра и Екатерины, их увлечения и где живут сейчас.

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Первый ребенок в семье боксера: Елизавета Усик

Известный боксер женился на любви всей его жизни в 2009-м году. Не успели они пожить в официальном браке, как в 24 февраля 2010 года Александр и Екатерина впервые стали родителями. На свет родилась их дочь, которую назвали Елизаветой.

Первый ребенок в семье боксера не пошла спортивным путем звездного отца. Так, Елизавета увлекается спортом, а видео с ее изнурительными тренировками в спортивном зале нередко попадают в соцсети. Этим она удалась вся в отца.

В конце февраля текущего года Усик продемонстрировал своей аудитории совместную тренировку с Елизаветой.

Видео совместной тренировки Усика с дочерью Елизаветой

Дочь Александра и Екатерины имеет фантастическую красоту и крепкий характер.

Елизавета Усик / Фото из инстаграма Екатерины Усик

Старшая дочь Усика зарегистрирована в инстаграме, где имеет частную страницу, где за ее жизнью следит 156 пользователей. Зато Лиза подписана на 497 человек. В ее профиле опубликовано только четыре поста, поэтому девушка не слишком активно ведет свою страницу.

В феврале 2025 года семья грандиозно отпраздновала 15-летие Елизаветы. На празднование были приглашены звезды украинского шоубиза: Надя Дорофеева, Елена Омаргалиева.

15-летие Елизаветы Усик / Фото из инстаграма Екатерины Усик

Игрушка Елизаветы стала талисманом для Усика

Также у Александра со старшей дочерью особая связь. Перед реваншем против Энтони Джошуа Елизавета подарила отцу свою любимую игрушку – ослика Иа из мультфильма о Винни-Пухе. Эта игрушка сопровождала Усика, где он не был, или на пресс-конференции, или в раздевалке перед боем.

Боксер рассказывал, что дочь дала ему этого осла и сказала, чтобы он всегда был рядом с ним. Эта игрушка стала талисманом для Усика. Ведь Александр победил Джошуа в реванше 20 августа 2022 года. После чего одолел Даниэля Дюбуа и дважды Тайсона Фьюри.

Игрушка Елизаветы – талисман Усика / Фото из инстаграма Александра и Екатерины

Кирилл и Михаил Усик: будущие чемпионы по дзюдо

С разницей в два года семья известного боксера пополнилась еще двумя сыновьями – старшим Кириллом и младшим Михаилом. Оба парня увлекаются дзюдо и даже занимаются этим видом спорта в одной из академий в испанской Марбелье.

Главным тренером этой академии является украинец Иван Васильчук. Сыновья чемпиона мира уже тоже могут похвастаться своими достижениями в дзюдо. К примеру, ребята одновременно завоевали золотые медали на соревнованиях.

Видео победных соревнований для Кирилла и Михаила Усик

Александр был гостем академии после своей первой победы над Тайсоном Фьюри, которая состоялась 18 мая 2024 года.

Сыновья Александра Усика / Скриншоты из инстаграма Екатерины

Также оба сына активно поддерживают отца перед предстоящим реваншем с Дюбуа. Кирилл и Михаил посетили тренировочный лагерь Александра и даже вышли в ринг.

Сыновья Усика в его тренировочном лагере: смотрите видео

Вспомним, что в одном из интервью Усик рассказал, что мог потерять сына. Речь идет о Кирилле. Врачи сообщили супругам, что их ребенок мертв. Однако украинский боксер не отчаялся, а вышел на связь с высшими чинами медицины, с которым провел жесткий мужской разговор.

У Екатерины было кровотечение. Врачи тогда отнеслись к делу несерьезно. Мне сказали, что мой ребенок мертв. Я сразу начал набирать людей из высоких чинов медицины. Я всем тогда сказал, если ребенка не спасете, я вас умножу на ноль. К счастью, теперь мы имеем такого замечательного сына, как Кирилл Александрович,

– сказал Усик.

Маленькая принцесса Усика – доченька Мария

Самой молодой в семье боксера является Мария, которая родилась только 28 января 2024 года. Роды у Екатерины произошли как раз перед боем Усика против Фьюри, который в итоге был впоследствии перенесен. Благодаря этому Александр сумел раньше впервые увидеться со своим четвертым ребенком.

В свободное между боями время боксер проводит с семьей. Если сыновья и Елизавета уже старшие, то маленькая Мария еще нуждается в родительских заботах Александра. Жена Екатерина не раз выкладывала контент, где Усик превращается в заботливого отца и кормит или гуляет с младшей дочерью.

Родительские будни Александра Усика / Фото из инстаграма жены Екатерины

В этом году семья отпраздновала первый день рождения Марии.

Первый день рождения Марии / Скриншоты из инстаграма Екатерины

Где живут дети Александра Усика

К сожалению, полномасштабная война разделила семью боксера на две части: сыновья Кирилл и Михаил вместе с бабушкой и дедушкой живут в Испании (с родителями их матери). Зато обе дочери чемпиона Елизавета и Мария остаются в Украине под постоянными вражескими обстрелами.

Старшая дочь Александра и Екатерины наотрез отказывается переезжать за границу. Елизавета хочет жить в Украине, где у нее все друзья, школа и увлечения.

В интервью Славе Демину жена Усика рассказывала, как сложно переживает разлуку семьи. Екатерина признавалась, что еще в первый год полномасштабной войны хотела вместе с Александром забрать детей обратно в Украину, но из-за беременности отложили это решение.

Мы с Саней постоянно: "Забираем, забираем". А потом я забеременела Машей. Мы хотели забрать. Саня тоже очень страдал, потому что семья должна быть вместе. А как вместе? Я здесь одна. Да, у меня есть няня с 10-ти до 20-ти, а потом ночью я сама. Мне не хватает одной ресурса. Мои родители - я не хочу, чтобы они тут были, когда тут все "х*рачит" над тобой, и ребята тоже. Они уехали. Тяжело. Телефон - спасение, но не дает физической близости,

– рассказывала Екатерина Усик.

В Испании Кирилл и Михаил уже выучили испанский и английский языки. Рожина периодически воссоединяется за рубежом.

Несмотря на расстояние и разлуку 19 июля 2025 года большая семья Усика будет поддерживать его в реванше против Даниэля Дюбуа. Поединок состоится на лондонском стадионе "Уэмбли", где Александр уже побеждал Дерека Чисору.