Напередодні очного протистояння українець і нідерландський кікбоксер вперше сіли один навпроти одного в подкасті DAZN Boxing, щоб відверто обговорити майбутній виклик. Обидва дали зрозуміти: попри взаємну шану, в рингу кожен налаштований лише на перемогу.
Що сказав Усик?
Український чемпіон наголосив, що бій із Верховеном виходить далеко за межі звичайного спорту та є великою подією для фанатів.
Багато людей хочуть побачити, хто переможе, хто кращий. Дехто каже: "Усику не варто битися з Ріко, бо він не боксер". Але послухайте, це шоу. Наш світ – це шоу. Хто ми? Актори,
– додав українець.
Усик також підкреслив, що ставиться до цього протистояння максимально серйозно й готується не менш ретельно, ніж до боїв проти Тайсона Ф'юрі чи Ентоні Джошуа.
Я готуюся так само, як до Ф'юрі, Джошуа чи Дюбуа. Ми робимо багато нових вправ, у нас різні спаринг-партнери, схожі на Ріко. Це боєць. Небезпечний хлопець,
– висловив повагу своєму опоненту Усик.
Що сказав про українця Верховен?
Король кікбоксингу не приховував захоплення досягненнями Усика, однак одразу дав зрозуміти, що не збирається бути лише статистом.
Його вважають одним із найкращих боксерів в історії. Для мене це честь і величезна можливість. Я підкорив усе в кікбоксингу, а тепер отримав шанс зробити це й у боксі,
– заявив Ріко Верховен.
Нідерландець переконаний, що його досвід і нестандартність можуть стати ключем до сенсації.
Я принесу в ринг щось інше – те, чого ти ще не бачив. І саме це стане найбільшою різницею,
– звернувся до Усика кікбоксер.
Повага перед боєм
Попри амбітні заяви, атмосфера зустрічі залишалась шанобливою. Усик вкотре підкреслив свою віру, а Верховен відповів упевненістю у власних силах.
Ми готуємось. Наші люди готують нас до бою. Але перемогу дає тільки Бог,
– заявив Усик.
Верховен, у свою чергу, запевнив глядачів, що зможе принести в ринг щось таке, що українець раніше не бачив.
Що відомо про поєдинок Усика та Верховена?
- Зустріч Усика з Верховеном відбудеться 23 травня 2026 року. Поєдинок пройде на арені в Гізі у Єгипті.
- На кону поєдинку стоятимуть чемпіонські титули WBC, WBA та IBF, якими володіє Усик.
- Відомий український тренер Дмитро Сосновський розповів 24 Каналу, що різниця у спеціалізації спортсменів занадто велика, аби говорити про інтригу. Фахівець віддав перевагу у цьому поєдинку Олександру Усику.
- Водночас американський супертяж Джаррелл Міллер прогнозує, що Верховен може створити сенсацію і перемогти Усика, передає MatchroomBoxing.