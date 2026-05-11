Напередодні очного протистояння українець і нідерландський кікбоксер вперше сіли один навпроти одного в подкасті DAZN Boxing, щоб відверто обговорити майбутній виклик. Обидва дали зрозуміти: попри взаємну шану, в рингу кожен налаштований лише на перемогу.

Що сказав Усик?

Український чемпіон наголосив, що бій із Верховеном виходить далеко за межі звичайного спорту та є великою подією для фанатів.

Багато людей хочуть побачити, хто переможе, хто кращий. Дехто каже: "Усику не варто битися з Ріко, бо він не боксер". Але послухайте, це шоу. Наш світ – це шоу. Хто ми? Актори,

– додав українець.

Усик також підкреслив, що ставиться до цього протистояння максимально серйозно й готується не менш ретельно, ніж до боїв проти Тайсона Ф'юрі чи Ентоні Джошуа.

Я готуюся так само, як до Ф'юрі, Джошуа чи Дюбуа. Ми робимо багато нових вправ, у нас різні спаринг-партнери, схожі на Ріко. Це боєць. Небезпечний хлопець,

– висловив повагу своєму опоненту Усик.

Усик і Верховен вперше поговорили віч-на-віч: дивіться відео

Що сказав про українця Верховен?

Король кікбоксингу не приховував захоплення досягненнями Усика, однак одразу дав зрозуміти, що не збирається бути лише статистом.

Його вважають одним із найкращих боксерів в історії. Для мене це честь і величезна можливість. Я підкорив усе в кікбоксингу, а тепер отримав шанс зробити це й у боксі,

– заявив Ріко Верховен.

Нідерландець переконаний, що його досвід і нестандартність можуть стати ключем до сенсації.

Я принесу в ринг щось інше – те, чого ти ще не бачив. І саме це стане найбільшою різницею,

– звернувся до Усика кікбоксер.

Повага перед боєм

Попри амбітні заяви, атмосфера зустрічі залишалась шанобливою. Усик вкотре підкреслив свою віру, а Верховен відповів упевненістю у власних силах.

Ми готуємось. Наші люди готують нас до бою. Але перемогу дає тільки Бог,

– заявив Усик.

Верховен, у свою чергу, запевнив глядачів, що зможе принести в ринг щось таке, що українець раніше не бачив.

Що відомо про поєдинок Усика та Верховена?