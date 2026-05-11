Накануне очного противостояния украинец и нидерландский кикбоксер впервые сели друг напротив друга в подкасте DAZN Boxing, чтобы откровенно обсудить предстоящий вызов. Оба дали понять: несмотря на взаимное уважение, в ринге каждый настроен только на победу.
Что сказал Усик?
Украинский чемпион отметил, что бой с Верховеном выходит далеко за пределы обычного спорта и является большим событием для фанатов.
Многие люди хотят увидеть, кто победит, кто лучше. Некоторые говорят: "Усику не стоит драться с Рико, потому что он не боксер". Но послушайте, это шоу. Наш мир – это шоу. Кто мы? Актеры,
– добавил украинец.
Усик также подчеркнул, что относится к этому противостоянию максимально серьезно и готовится не менее тщательно, чем к боям против Тайсона Фьюри или Энтони Джошуа.
Я готовлюсь так же, как к Фьюри, Джошуа или Дюбуа. Мы делаем много новых упражнений, у нас разные спарринг-партнеры, похожи на Рико. Это боец. Опасный парень,
– выразил уважение своему оппоненту Усик.
Усик и Верховен впервые поговорили с глазу на глаз: смотрите видео
Что сказал об украинце Верховен?
Король кикбоксинга не скрывал восхищения достижениями Усика, однако сразу дал понять, что не собирается быть лишь статистом.
Его считают одним из лучших боксеров в истории. Для меня это честь и огромная возможность. Я покорил все в кикбоксинге, а теперь получил шанс сделать это и в боксе,
– заявил Рико Верховен.
Голландец убежден, что его опыт и нестандартность могут стать ключом к сенсации.
Я принесу в ринг что-то другое – то, чего ты еще не видел. И именно это станет самой большой разницей,
– обратился к Усику кикбоксер.
Уважение перед боем
Несмотря на амбициозные заявления, атмосфера встречи оставалась уважительной. Усик в очередной раз подчеркнул свою веру, а Верховен ответил уверенностью в собственных силах.
Мы готовимся. Наши люди готовят нас к бою. Но победу дает только Бог,
– заявил Усик.
Верховен, в свою очередь, заверил зрителей, что сможет принести в ринг что-то такое, что украинец ранее не видел.
Что известно о поединке Усика и Верховена?
- Встреча Усика с Верховеном состоится 23 мая 2026 года. Поединок пройдет на арене в Гизе в Египте.
- На кону поединка будут стоять чемпионские титулы WBC, WBA и IBF, которыми владеет Усик.
- Известный украинский тренер Дмитрий Сосновский рассказал 24 Каналу, что разница в специализации спортсменов слишком велика, чтобы говорить об интриге. Специалист отдал предпочтение в этом поединке Александру Усику.
- В то же время американский супертяжеловес Джаррелл Миллер прогнозирует, что Верховен может сотворить сенсацию и победить Усика, передает MatchroomBoxing.