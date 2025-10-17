В начале спортивной карьеры Игорь Вовчанчин занимался кикбоксингом. На одном из соревнований он встретился с Виталием Кличко, пишет 24 Канал со ссылкой на "Чемпион".
Кто стал победителем боя Кличко – Волчанчин?
Будущие легенды мирового бокса и ММА провели бой в Севастополе в рамках турнира по кикбоксингу под названием "Олимпик Херсонеса". На тот момент Виталий Владимирович был многократным чемпионом мира по этому виду спорта. Кроме того, Кличко-старший превосходил соперника по габаритам.
На фоне Виталика я был, конечно, очень маленьким. Он как начал махать ногами, так я к нему за весь бой и подойти не смог. Проиграл поединок по очкам. А уже в следующем году Виталий сосредоточился на боксе,
– рассказал Вовчанчин.
Отметим, что рост Виталия – 2 метра, а Игоря – 1,75 метра. Кличко выступал в категории до 105 килограммов, а Вовчанчин до 85 килограммов. Их очный бой ориентировочно мог состояться в 1995 году.
Как Усик сыграл украинского бойца Волчанчина?
- 9 октября 2025 года в украинский прокат вышел фильм "Несокрушимый". Одну из ролей в ленте сыграл Александр Усик, который воплотил на экранах образ Игоря Вовчанчина.
- В центре сюжета противостоянии в октагоне звезд ММА Марка Керра, которого сыграл Дуэйн "Скала" Джонсон, и украинца Игоря Вовчанчина, которого сыграл Александр Усик.
- Спортивная драма получила немало положительных отзывов и сорвала аплодисменты на Венецианском фестивале. По информации ВВС, фильм "Несокрушимый" могут номинировать на премию Оскар.