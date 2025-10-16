38-летний украинский боксер рассказал, что по состоянию на 2025 год имеет немного вложений в бизнес. Александр Усик рассказал, чем занимается его компания Ready to Fight, которая направлена не только на боксерском векторе, пишет 24 Канал со ссылкой на Новини.LIVE.

Стоит внимания 38-летний Усик сообщил дату завершения карьеры 38-летний Усик сообщил дату завершения карьеры

Куда Усик вкладывает деньги и почему обратился к Кличко?

"Профессиональный бокс – это примерно 50 процентов бизнеса и 50 – чисто спорта. Если вы некачественно выполняете свою работу в спорте, вы будете проигрывать, и ваш бизнес будет тоже проигрывать. В этой компании мы можем вести спортсмена, принимать промоутерские, менеджерские, адвокатские решения, найти тренера, врача, то есть мы формируем команду. Кроме этого, занимаемся изготовлением вещей для спорта, экипировкой", – сказал украинский боксер.

В то же время абсолютный чемпион мира рассказал, что вкладывается в строительство там, где тепло. Имеет завод по переработке стекла, а также немного ценных бумаг и эксклюзивных автомобилей. Усик добавил, что деньги, которые он зарабатывает, должны дальше работать, поэтому он не занимается приобретением бриллиантов или золота.

Также Александр обратился к мэру Киева Виталию Кличко. Усик заверил, что не будет претендовать в будущем на кресло главы столицы Украины.

Виталий Владимирович, все хорошо – мэром быть не хочу,

– пошутил Усик.

Обидчик Даниэля Дюбуа рассказывал, что не планирует начинать политическую карьеру.

Напомним, что Виталий Кличко занимает должность мэра Киева с июня 2014 года.

Усик назвал возраст, до которого будет боксировать в профи-ринге?