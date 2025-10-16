Украинский боксер Александр Усик после поединка с Даниэлем Дюбуа имел несколько месяцев отпуска. Однако отдых завершился и 38-летний спортсмен возобновил тренировки, пишет 24 Канал со ссылкой на Украина Сейчас.

Когда Усик проведет следующий бой?

Все болельщики мира ожидают, когда Александр Усик проведет свой следующий бой. Не меньший интерес вызывает имя вероятного соперника украинца.

Абсолютный чемпион немного рассказал о своих ближайших планах. Усик заявил, что вернулся в тренировочный лагерь и начал подготовку к следующему поединку, который состоится в следующем году.

По имени соперника, то это точно не 20-летний Мозес Итаума, которого называют наследником Майка Тайсона.

С Итаумой не буду. Он же молодой, еще мне напинает. А он сказал, что дедушек не бьет. Я не могу вам сказать с кем, потому что идут переговоры. Я вас обману, если скажу какую-то фамилию,

– сообщил Усик.

Кроме того, Усик успокоил своих фанатов относительно завершения карьеры. Александр не собирается покидать ринг еще три года.

До 41 года я буду боксировать. А дальше построю академию спорта, буду там тренировать и тренироваться,

– сказал Усик.

Напомним, что последний раз Усик выходил на ринг в июле 2025 года. Украинец убедительно победил Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона.

Кто станет следующим соперником Усика?