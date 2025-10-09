Сейчас его карьера близка к завершению, но пока неизвестно когда это произойдет и чем в дальнейшем планирует заниматься украинский боксер. Его бывший соперник Тони Беллью пролил свет на этот вопрос, сообщает 24 Канал со ссылкой на Froch On Fighting.

Останется ли Усик в боксе?

Во время интервью еще одному экс-чемпиону мира Карлу Фрочу британец заявил, что имел разговор с Александром Усиком о завершении карьеры. Украинец ему рассказал, какую деятельность планирует вести после того, как повесит перчатки на гвоздь.

Когда я его интервьюировал на Лондонском колесе, я сел с ним, и он спросил, как я живу на пенсии – не скучно ли. Казалось, он меня выспрашивает, задавая вопросы, которые я должен был бы задавать ему. Он сказал, что хочет отдать что-то обратно. Он хочет помочь Украине, быть частью тренерской работы в любительской системе,

– сказал Беллью.

Также бывший соперник Усика высказался о завершающем этапе карьеры Усика и его боксерском наследии. Он надеется, что украинец в правильное время и на мажорной ноте завершит свои выступления на профи-ринге.

"Он сказал, что у него осталось два боя. Один уже состоялся, остался еще один. Он невероятный в том, что делает. Я не знаю, куда он пойдет дальше. Улучшит ли его карьеру или наследство победа над Паркером? На самом деле нет. И это он должен взвесить. У него все еще есть голод к победам, потому что он не живет от мотивации – она приходит и уходит.

Он живет благодаря преданности и дисциплине. Он ведет спартанскую жизнь. Он достиг всех целей, побывал на всех аренах мира и победил всех в их же доме. Ему больше нечего доказывать. Он замечательный посол бокса и еще лучший посол своей страны. И я надеюсь, что он завершит карьеру с достоинством", – заявил Беллью.

Справка. Усик и Беллью дрались в ноябре 2018 года за звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте. Тогда украинец победил нокаутом в восьмом раунде. После того поединка британец повесил перчатки на гвоздь, а Александр перешел в супертяжелую весовую категорию.

Мозес – самая большая звезда британского бокса. Он – будущее. Я всегда думал, что его может сдерживать размер, но он достаточно хорош. Александр Усик показал, что размер – это не главное. Мозес еще парень. Я вижу в нем потенциал,

– сказал Беллью.

Что известно о карьере Усика?