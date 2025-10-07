В битве за это звание украинец одолел британского боксера Даниэля Дюбуа. Накануне Международная боксерская федерация определила пару боксеров, которые будут соревноваться за статус обязательного претендента на титул IBF, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Кто может стать соперником Усика?

Она столкнулась с неожиданными трудностями при организации претендентского боя. Изначально планировалось, что в ринге сойдутся кубинский боец Фрэнк Санчес и нигериец Эфе Аджагба.

Однако последний отказался и IBF предложила поединок перспективному британцу Мозесу Итауме. 20-летний боксер также не согласился на противостояние с представителем Кубы, после чего вроде бы было принято решение, что Фрэнк Санчес будет драться с американцем Ричардом Торресом.

Однако в последний момент все изменилось. На битву с украинским чемпионом может претендовать боец, который уже дважды делил с ним ринг.

Даниэль Дюбуа согласился на элиминатор IBF против Фрэнка Санчеса. Переговоры между командами боксеров должны завершиться до 22 октября.

К слову. Александр Усик и Даниэль Дюбуа дрались впервые в 2023 году. Тогда украинец победил нокаутом в девятом раунде, а в реванше, который состоялся в июле 2025 года, деклассировал британца уже в пятой 3-минутке.

Напомним, что пока неизвестно, кто станет следующим соперником Усика. Однако приоритетным должна стать защита пояса WBO против победителя претендентского боя Джозеф Паркер – Фабио Уордли, который состоится 25 октября.

Что известно о Санчесе, который может подраться с Усиком?