В битві за це звання українець здолав британського боксера Даніеля Дюбуа. Напередодні Міжнародна боксерська федерація визначила пару боксерів, які будуть змагатися за статус обов'язкового претендента на титул IBF, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Хто може стати суперником Усика?

Вона зіштовхнулася з несподіваними труднощами при організації претендентського бою. Спочатку планувалося, що в рингу зійдуться кубинський боєць Френк Санчес і нігерієць Ефе Аджагба.

Однак останній відмовився й IBF запропонувала поєдинок перспективному британцю Мозесу Ітаумі. 20-річний боксер також не погодився на протистояння з представником Куби, після чого начебто було ухвалено рішення, що Френк Санчес битиметься з американцем Річардом Торресом.

Проте в останній момент все змінилося. На битву з українським чемпіоном може претендувати боєць, який уже двічі ділив з ним ринг.

Даніель Дюбуа погодився на елімінатор IBF проти Френка Санчеса. Переговори між командами боксерів мають завершитися до 22 жовтня.

До слова. Олександр Усик і Даніель Дюбуа билися вперше у 2023 році. Тоді українець переміг нокаутом у дев'ятому раунді, а в реванші, який відбувся в липні 2025 року, декласував британця вже у п'ятій 3-хвилинці.

Нагадаємо, що наразі невідомо, хто стане наступним суперником Усика. Проте пріоритетним має стати захист пояса WBO проти переможця претендентського бою Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі, який відбудеться 25 жовтня.

Що відомо про Санчеса, який може побитися з Усиком?