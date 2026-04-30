Цей поєдинок обіцяє бути незвичним, адже нідерландець не є професійним боксером. 24 Канал розповість, де можна буде переглянути бій і якою буде вартість трансляції.

Хто покаже бій Усик – Верховен?

Поєдинок між Усиком і Верховеном, а також увесь андеркард, транслюватимуться наживо на платформі DAZN по всьому світу через сервіси Pay-Per-View та Ultimate Tier.

За даними DAZN, для глядачів в Україні доступні два варіанти перегляду:

PPV (разова покупка) – одноразовий платіж: 24.99 фунтів (приблизно 1404 гривень) або 59.99 доларів (приблизно 2582,73 гривень).

Преміум-підписка (Ultimate Tier) – оформлення найвищого рівня підписки на DAZN, що включає бій Усик – Верховен та інші PPV-події без додаткових разових оплат.

Додаток DAZN доступний на різних пристроях, зокрема на смарт-телевізорах, смартфонах, планшетах, ігрових консолях та у веббраузерах.

В Україні бій планує транслювати "Київстар ТБ", однак вартість перегляду наразі ще не оголошена.

Де відбудеться наступний бій Усика?

Боксерський ринг облаштують просто поруч із всесвітньо відомими єгипетськими пірамідами в Гізі. Ця унікальна локація, де височіє Велика піраміда та стоїть величний Сфінкс, входить до числа семи чудес стародавнього світу.

Поєдинок планують розпочати приблизно о 21:45 за київським часом.

Який андеркард вечору боксу?

Хамза Шираз (Велика Британія) – Алем Бегіч (Німеччина)

Джек Кеттералл (Велика Британія) – Шахрам Гіясов (Узбекистан)

Френк Санчес (Куба) – Річард Торрез-молодший (США)

Мізукі Хірута (Японія) – Маї Соліман (Австралія)

Басем Мамдух (Єгипет) – Джамар Теллі (США)

Махмуд Мобарк (Єгипет) – Майкл Калвалья (Кенія)

Омар Хікал (Єгипет) – Алі Ссерункума (Уганда)

Хто такий Ріко Верховен?

Він володів титулом чемпіона GLORY у важкій вазі з 2013 року, залишаючись непереможеним упродовж 12 років (понад 4400 днів), і встановив рекорд за кількістю його захистів – 13.

На кону цього разу буде титул WBC у надважкій вазі. До поєдинку Верховен готується під керівництвом Пітера Ф'юрі – дядька Тайсона Ф'юрі.

У професійному боксі він провів один бій і здобув перемогу нокаутом, а також має один успішний поєдинок у ММА.

Що відомо про Усика?

Він увійшов в історію як перший абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі у 21 столітті. Станом на квітень 2026 року він залишається непереможеним, маючи 24 перемоги у 24 поєдинках, із яких 15 завершилися нокаутом, пише Boxing Social.

Усик став першим боксером сучасної епохи, якому вдалося об'єднати всі головні титули спочатку в першій важкій вазі у 2018 році, а згодом і в надважкій у 2024 та 2025 роках. 18 травня 2024 року він здобув перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі, завоювавши пояси WBA, WBO, WBC, IBO та IBF. У грудні 2024 року він підтвердив свій статус, вигравши реванш.

Також він є золотим медалістом Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні.

Наприкінці 2025 року Усик добровільно відмовився від поясу WBO, через що тимчасово втратив статус абсолютного чемпіона, однак зберіг інші основні титули.