Колишнього суперника Ріко Верховена, відомого українського кікбоксера Сергія Лащенка, застрелили в Одесі у 2015 році під час нападу. Подія тоді визвала широкий резонанс у спортивній спільноті та правоохоронних органах, повідомляє 24 Канал.
Що відомо про вбивство колишнього суперника Верховена?
28-річний майстер спорту України з кікбоксингу та тайського боксу Сергій Лащенко, уродженець Павлограда, був застрелений 8 квітня 2015 року в Одесі після раптового конфлікту з іншою групою осіб у центрі міста, повідомляє Думська.
За версією слідства, після сутички на вулиці він був поранений і звернувся за допомогою до приймального відділення лікарні, де один із нападників відкрив вогонь і смертельно поранив спортсмена.
Нині в справі фігурує Бабек Гасанов, громадянин Азербайджану, який згідно з обвинувальними матеріалами частково визнав свою провину, але не погодився з усіма кваліфікаційними епізодами злочину.
Історія взаємодії з Верховеном
Сергій Лащенко неодноразово виступав на міжнародних рингах кікбоксингу і мав у кар'єрі поєдинки з провідними бійцями. Зокрема, у 2012 році Лащенко зустрічався з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном на турнірі K-1 World MAX 2012, де здобув перемогу за рішенням суддів.
Цей поєдинок залишився в історії як важлива частина кар'єри обох спортсменів: для Лащенка – як один із помітних успіхів на світовій арені, а для Верховена – як досвід боротьби з українським бійцем у престижних змаганнях.
Бій Верховена з Усиком
- Нині Ріко Верховен знову опинився в центрі уваги боксерської спільноти: він погодився стати суперником чемпіона світу Олександра Усика.
- На кону стоятиме титул за версією WBC, який належить Усикові.
- Поєдинок відбудеться 23 травня 2026 року в Єгипті.