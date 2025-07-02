Володимир Кличко є не тільки успішним боксером, а ще і цікавою особистістю поза рингом. Український спортсмен мав чимало стосунків за своє життя, які завжди цікавили його фанів. 24 Канал згадує всіх дівчат, з якими Володимира пов'язували романтичні відносини.

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Олександра Авізова

Найбільш таємничою можна назвати першу дружину Володимира Кличка – Олександру Авізову. Пара майже не висвітлювала свої стосунки, та і подружнє життя тривало недовго.



Як виглядає перша дружина Володимира Кличка Олександра Авізова / фото з інтернету

Дівчина була моделлю з Києва, на ній Кличко-молодший одружився у 1996-му. Втім шлюб тривав лише півтора року, адже у 1998-му пара подала на розлучення. Володимир так коментував стосунки з Олександрою у себе в автобіографії:

Після весілля жили як звичайна родина. Це був прекрасний час, ми приносили один одному багато радощів. Але, на жаль, не змогли зберегти наше щастя,

– пише Володимир.

Магдалена Бржеська

Після розриву із Авізовою боксера часто можна було помітити у компанії німецької гімнастки Магдалени Бржеської. Із нею він познайомився під час Олімпійських ігор-1996.



Володимир Кличко із Магдаленою Бжеською / фото з інтернету

Дівчина підтримувала Володимира після розлучення із Олександрою. Пара часто відвідувала світські заходи, проте відносини так і не переросли у весілля.

Діана Ковальчук

Ще однією українкою в списку коханок Кличка-молодшого є Діана Ковальчук. Дівчина є уродженкою Києва, проте свою модельну кар'єру будувала у США.



Як виглядає Діана Ковальчук, у якої був роман із Володимиром Кличком / фото з інтернету

Саме там, у Нью-Йорку, пара познайомилась, в результаті чого закрутився роман. Володимир став частіше відвідувати Штати, проте це не посприяло зміцненню цих відносин.

Івон Каттерфельд

Першою справді зірковою дівчиною Володимира стала Івон Каттерфельд. Мешканка Лейпцига є німецькою співачкою, акторкою та телеведучою.

У 2000 році вона взяла участь у дебютному сезоні пісенного конкурсу "Stimme 2000", де посіла друге місце. За рік вона стала зіркою місцевого серіалу "Гарні часи, погані часи".



Кличко та Каттерфельд на зйомках фільму / фото Kinorium

Стосунки із Кличком почались після спільних зйомок у фільмі "Красунчик", де вони зіграли подружжя. Зрештою перенести кінороман у реальне життя парі не вдалось.

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Кароліна Куркова

Кароліна Куркова – чергова пасія Володимира Кличка з модельного світу. З чеською моделлю українець познайомився у 2008 році у США під час хокейного матчу Рейнджерс.



Володимир Кличко із Кароліною Курковою / фото ucrazy

Куркова запам'яталась ефектними зйомками для Vogue та Victoria Secret. Також вона запам'яталась фотосесіями із самим Володимиром для різних журналів. Їх відносини тривали менше року.

Алена Гербер та Люсі Ліу

Кілька разів папарацці ловили боксера у компанії Алени Гербер. Німкеня є місцевою акторкою та моделлю, а найбільше запам'яталась як зірка журналу Playboy.



Володимир Кличко та Алена Гербер / фото Tabloid

Нерідко Володимир був помічений на публіці із акторкою Люсі Ліу. Американка китайського походження прославилась завдяки ролі у фільмі "Вбити Білла".



Володимир Кличко із Люсі Ліу / фото Shutterstock

Сама Ліу пізніше підтвердила романтичні стосунки із українцем. Втім тривали вони недовго, пара розійшлась та пізніше підтримувала суто дружні відносини.

Гейден Панеттьєрі

Нарешті дісталися головної жінки у житті українського боксера. Мова про зіркову американську акторку Гейден Панеттьєрі, з якою Кличко познайомився у 2009 році.



Володимир Кличко разом із другою дружиною Гейден Панеттьєрі / фото Getty Images

Здавалось, що ця пара приречена на провал. Володимир не тільки на 13 років старший за Гейден, так ще і відчутно вищий за дівчину. Різниця у зрості – аж 45 сантиметрів!

Їх стосунки пройшли через справжні "американські гірки". Вони не раз розходились та знову сходились, поки у 2013 році не одружились, про що оголосили в ЗМІ. А за рік, у 2014-му, Гейден народила Володимиру доньку Каю.



Кличко та Панеттьєрі з новонародженою донькою / фото з інстаграму

Пізніше дівчина змінила ім'я на Кая-Євдокія на честь бабусі Кличка. Тоді ж Панеттьєрі запам'яталась підтримкою України після Революції гідності. Акторка навіть приїздила до Києва разом із боксером та спілкувалась із людьми на Майдані.

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Сім'я проживала у Лос-Анджелесі. Втім пологи суттєво надломили Панеттьєрі, через що вона почала зловживати алкоголем та наркотичними речовинами. Це не тільки вдарило по її акторській кар'єрі, а ще і зруйнувало шлюб із Володимиром.



Допис Гайден Панеттьєрі про війну в Україні / скриншот з інстаграму

Ба більше, Кличко добився повної опіки над донькою та забрав її в Київ, де виховував разом із мамою Надією Улянівною. Зрештою Гейден інколи бачилась із Каєю-Євдокією, а також розпочала реабілітацію від залежності.

У 2022 році Панеттьєрі публічно підтримала Україну та навіть відкрила фонд для допомоги постраждалим від війни. Того ж року американка змогла відновити акторську кар'єру, знявшись у фільмах "Крик" та "Емберт Алерт".