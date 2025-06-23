Вже тривалий час ходять чутки, що український боксер може повернутися на ринг, щоб спробувати стати найстаршим чемпіоном світу в надважкій вазі. 24 Канал вирішив порахувати, скільки легендарний спортсмен заробив грошей за свою кар'єру.

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Які статки Володимира Кличка

На професійному рівні Володимир Кличко виступав у період з 1996 по 2017 рік. За цей час він побив низку рекордів, зокрема, переміг 23 бійців за титул чемпіона світу в хевівейті, що є найкращим показником в історії боксу.

Спочатку український боксер співпрацював з промоутерською компанією "Universum Boxing Promotion". Цей етап тривав вісім років, протягом яких він провів більшу частину загальної кількості своїх боїв.

У цей період "Доктор Сталевий Молот" пройшов шлях від новачка до чемпіона світу. Його гонорари за титульні бої усе ще були доволі скромними для зірки хевівейту та вимірювалися сотнями тисяч доларів або євро.

Сторони припинили співпрацю зі скандалом після того, як брати Клички вирішили не продовжувати контракт. За цей час Володимир заробив орієнтовно 9 мільйонів євро з урахуванням рекламних контрактів.

Заробіток Кличка-молодшого вийшов на новий рівень

Після цього він і Віталій Кличко створили власну промоутерську компанію. Це дало великий буст у заробітку й гонорари стали на порядок вищими.

Володимир після поразки від Ламона Брюстера повернув статус чемпіона світу та став заробляти в середньому від 5 до 8 мільйонів євро за поєдинок. У цю суму входили доходи з телетрансляцій, продажу квитків і рекламних контрактів.

Найбільше ж "Доктор Сталевий Молот" заробив у чемпіонських боях проти британців і росіянина Алєксандра Повєткіна. Він отримав 42 мільйони євро за три поєдинки проти Девіда Хея, Тайсона Ф'юрі й Ентоні Джошуа.

Приємно, що найбільший гонорар був за битву проти "запорєбрикового" боксера. Володимир Кличко декласував до того небитого суперника в Москві одноголосим рішенням суддів 119:104, за що заробив близько 17 мільйонів євро.

Згідно з даними з відкритих джерел, за нашими підрахунками доходи Володимира Кличка протягом професійної кар'єри складають близько 150 мільйонів євро. Це другий результат серед усіх українських боксерів після Олександра Усика.

До слова. Всього на профі-рингу "Доктор Сталевий Молот" провів 69 боїв. У них він здобув 64 перемоги, з яких 54 нокаутом.

Нагадаємо, що раніше ми рахували, яку приблизну суму протягом професійної кар'єри заробив Василь Ломаченко, який нещодавно повіси рукавички на цвях.