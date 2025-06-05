Скандальний боксер 11 років провів на професійному рівні. Майже всі його гонорари були у вільному доступі, тож 24 Канал порахував, скільки уродженець Одещини заробив грошей за цей час.

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Які статки Ломаченка

Всього після переходу з аматорів у професіонали титулований боксер провів 21 бій. При цьому 17 з них (понад 80%) мали чемпіонський статус.

За них у середньому гонорар Василя Ломаченка складав близько 2 мільйонів доларів. З урахуванням усіх поєдинків, він заробив в районі 36 – 40 мільйонів доларів "брудними".

Після сплати податків, а також комісії своїй промоутерській компанії, менеджеру й команді залишилося близько 23-25 мільйонів доларів. Була інформація, що цю суму він ділив навпіл зі своїм батьком і тренером Анатолієм Ломаченком.

Тому, якщо гонорари в мережі відповідають дійсності, "чистими" український боксер для себе заробив в районі 12 мільйонів доларів. Тобто в середньому за місяць професійної кар'єри він мав дохід близько 100 тисяч доларів.

Довідка. Василь Ломаченко був чемпіоном світу у трьох вагових категоріях. Він виграв 18 з 21 боїв (12 нокаутом).

Нагадаємо, що значну частину зароблених грошей боксер інвестував у бізнес та нерухомість. Зокрема, він має елітний будинок у США, який вже доволі давно виставив на продаж, але не може продати.