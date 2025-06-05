У четвер, 5 червня, 37-річний зірковий спортсмен оголосив про завершення боксерської кар’єри. Про це він повідомив у своїх соцмережах, інформує 24 Канал.

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Ломаченко повісив рукавички на цвях

У традиційній для себе манері уродженець Одещини звернувся до вболівальників російською мовою. Він подякував Богу, батьку-тренеру, родині, своїй команді та навіть США.

При цьому Василь не згадав у зверненні про Україну, українських уболівальників та війну.

В будь-якого боксера наступає день, коли він вішає рукавички на цвях. Цей день настав,

– заявив Ломаченко.

Зазначимо, що українець востаннє виходив на ринг 12 травня 2024 року. Тоді він у бою за пояс IBF технічним нокаутом в 11 раунді переміг австралійця Джорджа Камбососа.

Довідка. Всього на професійному рівні Василь Ломаченко провів 21 поєдинок. У них він здобув 18 перемог і зазнав трьох поразок.

Нагадаємо, що напередодні свою кар'єру завершив ще один відомий боксер Косей Танака. Ексчемпіон світу в чотирьох дивізіонах прийняв таке рішення через критичні проблеми зі здоров'ям.