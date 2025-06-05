Боєць повідомив про це рішення у своїх соцмережах, інформує 24 Канал. Він зізнався, що вимушений був піти на такий крок, адже його зір почав різко падати протягом останніх років.

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Танака віддав боксу все, що міг

29-річний японець подякував усім фанатам і розповів, що після численних травм не здатний повернутися на ринг. Апогеєм став його останній бій, в якому ці проблеми стали вже критичними.

Під час останнього захисту титулу в мене вже до бою був поганий стан зору в обох очах. Я вийшов на бій, заздалегідь вирішивши, що одразу після нього зроблю операції на обидва ока. Однак одразу після початку бою я втратив зір на праве око, а вже в третьому раунді повністю зникло навіть світлове сприйняття,

– сказав Танака.

Попри це японець тоді зміг завершити поєдинок і згодом переніс операції на обидва ока. Він заявив, що зір частково відновився, але зараз у його правому оці є сильне спотворення поля зору, і спортсмен більше не може фокусуватися обома очима одночасно.

Косей додав, що за останні чотири роки багато разів був прооперований, у тому числі через шийну грижу. Він так і не зміг повністю відновитися, тому настав час попрощатися з боксом:

"Через це зір дуже ослаб, і я більше не здатен навіть до спарингів, не те що до боїв. Оскільки шлях назад на ринг став неможливим, я вирішив завершити кар'єру. Через бокс я хотів стати класною людиною. Це бажання завжди вело мене вперед.

У будь-якому виборі я керувався питанням: Це виглядає гідно, це круто? Не знаю, чи вдалося мені стати такою людиною, чи боксером, але й надалі не зраджуватиму цьому внутрішньому орієнтиру та намагатимусь жити якнайкраще. Щиро дякую за всю вашу підтримку".

Довідка. Протягом кар'єри Косей Танака провів 22 бої, у яких здобув 20 перемог. Він був чемпіон світу за версією WBO у мінімальній, першій найлегшій, найлегшій та другій найлегшій вазі.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року через невиліковну хворобу завершив кар'єру боксер, який був чемпіоном Великої Британії та Британської співдружності.