В четверг, 5 июня, 37-летний звездный спортсмен объявил о завершении боксерской карьеры. Об этом он сообщил в своих соцсетях, информирует 24 Канал.

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Ломаченко повесил перчатки на гвоздь

В традиционной для себя манере уроженец Одесщины обратился к болельщикам на русском языке. Он поблагодарил Бога, отца-тренера, семью, свою команду и даже США.

При этом Василий не упомянул в обращении об Украине, украинских болельщиках и войне.

У любого боксера наступает день, когда он вешает перчатки на гвоздь. Этот день настал,

– заявил Ломаченко.

Отметим, что украинец последний раз выходил на ринг 12 мая 2024 года. Тогда он в бою за пояс IBF техническим нокаутом в 11-м раунде победил австралийца Джорджа Камбососа.

Справка. Всего на профессиональном уровне Василий Ломаченко провел 21 матч. В них он одержал 18 побед и потерпел три поражения.

Напомним, накануне свою карьеру завершил еще один известный боксер Косей Танака. Эксчемпион мира в четырех дивизионах принял такое решение из-за критических проблем со здоровьем.